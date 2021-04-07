▲企業捐贈救護外套及工作帽各300件，基隆消防局長陳龍輝代表受贈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

亞青建設公司及麗黛實業有限公司熱心公益，分別捐贈救護外套300件及救護工作帽300頂予基隆市政府消防局，將有助提升基隆市緊急救護服務品質，於7日上午10時30分消防局1樓大廳辦理捐贈儀式，由局長陳龍輝代表受贈，儀式隆重圓滿成功。

亞青建設（股）公司汪董事長與股東理念相近，熱心公益默默行善回饋社會，股東黃錫澤董事長2020年也以宏庫貿易有限公司名義捐贈救護車1台予基隆市消防局，事後得知消防同仁有救護外套之需求，立即表明捐贈意願，讓辛苦的消防弟兄能穿著舒適溫暖安全的救護外套為民服務。

麗黛實業有限公司以取之社會、回饋社會為宗旨，在得知消防局因救護勤務量逐年成長，感念消防救護工作的辛勞，特捐贈救護工作帽300頂，使救護人員有安全的裝備，以提升救災救護效率、確保消防人員安全，也期望貢獻一己之力，讓這一份愛心能繼續流傳下去，永不間斷。

基隆消防局長陳龍輝表示，此次捐贈之救護外套，採螢光黃及丈青色調搭配銀色反光條的設計，內搭保暖外套，可兼具防水保暖及安全特性，救護工作帽亦有反光條，這兩項捐贈品項均能提高第一線救護人員夜間執勤之辨識度與安全性。

陳龍輝說，感謝捐贈者熱心捐贈及對緊急救護工作的重視與大力協助，對於基隆市一年約有1萬7千件的緊急救護案件，將有效提昇緊急救護為民服務效能，期盼藉此拋磚引玉，喚起更多的人一起投入公益活動，讓社會能夠充滿愛與關懷。

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