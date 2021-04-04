破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

▲2021屏東第一鮪拍賣，每公斤1萬元破紀錄 。（圖／東港區漁會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2021年屏東第一鮪拍賣會，4日上午在東港魚市場舉行，提早為今年黑鮪魚季揭幕，「滿吉財號」黃明財船長捕獲的第一鮪秤重後，由縣長潘孟安宣布重193公斤，並由饗賓餐旅集團以每公斤1萬元得標，再破第一鮪拍歷史紀錄，拍賣總價為193萬元。

▲▼2021屏東第一鮪拍賣。

潘縣長致詞宣布捐出一個月薪水給太魯閣號事故，屏縣府配合開設捐款專戶，而饗賓集團在拍賣會結束前也響應加碼公益捐款120萬善盡企業社會責任，展現愛心不落人後。

4日的拍賣，除潘縣長外，還有農委會副主委陳添壽、立委周春米、立委蘇震清、立委莊瑞雄、立委鍾佳濱、屏東縣議會前議長林清都、屏東縣議員林蔡鳳梅等人。

拍賣會邀請藝人江志豐助陣，並安排漫威鋼鐵人活力熱舞、立方體特技秀、夢幻水晶球、戰鼓陣、啦啦隊精彩表演，搭配網美打卡知識問答贈獎、魚貨一元競標等，場面熱絡。

54歲的「滿吉財號」漁船船長黃明財，琉球人，討海25年，是第一次捕到屏東第一鮪，該漁船於3月28日下午16點在台灣西南方海域捕獲；船長高興地說，「是觀音佛祖保庇」。

今年黑鮪魚季從今天拍賣後正式揭開序幕，而在4月24日起至7月4日止，會有開幕晚會、在地美食、精選福袋、一番賞、在地小旅行、龍舟競賽、東港踩街等活動，詳情可上屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專頁查詢。

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