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拒新疆棉！蔡易餘揪王美惠穿Nike　網歪樓：拉鍊拉起來了嗎？

▲▼蔡易餘、王美惠力挺NIKE。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

▲蔡易餘、王美惠。（圖／翻攝自蔡易餘臉書，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

中國網友日前發起力挺「新疆棉花」活動，許多藝人也緊急發聲明力挺，與品牌切割、解除代言。對此，民進黨立委蔡易餘選擇與「拒用新疆棉花」品牌站在一起，穿上新買的Nike外套，聲援新疆人權議題。

中國政府遭指強迫新疆維吾爾人生產棉花，引起許多國際品牌宣布「拒用新疆棉花」聲援人權，目前有不少國際品牌宣布拒用「新疆棉花」，包括H&M、Nike、Adidas、Converse等。

對此，國內不少政治人物也透過自己穿搭被抵制的品牌服飾，聲援新疆人權。例如，民進黨立委林楚茵日前就表示，「你的每一次消費，都是在為你想要的世界投票」，因此她選擇要和不願迫害新疆人權的國際品牌站在一起，秀出穿上Adidas、Puma的運動風穿搭美照，並點名台北市議員許淑華等人，一起聲援這些拒用新疆棉花的國際品牌。

無獨有偶，民進黨立委蔡易餘今天也身穿新買的Nike綠色運動外套，在立法院議場前與同黨立委王美惠合影留念。

蔡易餘在臉書發文表示，「我們兩個都好久沒買新衣服了」。沒想到貼文一PO出，立刻引來網友按讚與留言，身形圓潤的兩位立委還被網友留言揶揄「很久沒買衣服，因為體重很久沒變」，看著照片中正在拉拉鍊的蔡﹑王兩人，甚至也有網友留言詢問，「到底拉鍊拉起來了嗎？」
 

▲▼蔡易餘、王美惠力挺NIKE。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

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關鍵字：

蔡易餘王美惠新疆棉

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