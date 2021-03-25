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抹茶控尖叫！全聯合作「一〇八抹茶茶廊」　12款職人甜點限時開賣

記者林育綾／台北報導

抹茶控暴動了！全聯We Sweet與來自北海道抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」聯名合作，3/26~4/22獨家推出12款日系抹茶、培茶甜品，嚴選宇治抹茶與靜岡培茶，由抹茶職人山本將人嚴格把關食材，提供獨家配方、技術指導、全程參與製作，讓消費者不用出國就能嚐到純正風味！

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。（圖／全聯提供）

▲全聯We Sweet與「一〇八抹茶茶廊」聯名合作，推出12款職人甜點。（圖／全聯提供）

▲▼全聯阪急麵包慶祝千間店達成，推出日本特色紀念款麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲「We Sweet X一〇八抹茶茶廊」嚴選宇治抹茶與靜岡培茶，推出12款日系抹茶、培茶甜品。（圖／記者林育綾攝）

全聯We Sweet推出各式風味的甜點，抹茶一直是消費者非常熱愛的口味，去年擁有超過7800萬的業績，而此次「We Sweet X一〇八抹茶茶廊」共推出9款現場販售甜點，以及3款預售商品，針對原料使用非常講究，一次推出抹茶、焙茶兩種風味，抹茶部分嚴選京都府產宇治一番茶；而第一次推出的焙茶風味，則精挑細選靜岡縣產焙茶，由「同一荒茶仕上競技会」金賞茶鑑定師監修的焙茶粉，預計此檔可上看8000萬業績。

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。一〇八抹茶茶廊總經理山本將人。（圖／全聯提供）

▲一〇八抹茶茶廊總經理山本將人。（圖／全聯提供）

一〇八抹茶茶廊嚴選來自京都宇治的抹茶，強調在店舖以新鮮現做的方式製作甜點，而「一〇八」在日本是個吉祥的數字，像是108歲稱為「茶壽」，代表著健康與幸福，而一〇八也與「茶」息息相關，拆解「茶」字之後，草字頭為兩個十，下面接著八十八，全部加起來為一〇八。總經理山本將人2014年在台灣設立第一家抹茶茶廊後，不只專注於甜點的開發，更致力於茶文化的推廣，在台灣這塊土地上注入職人精神與熱情，期望藉由品嚐日本茶蘊藏的豐富香氣、多層次的風味，傳達抹茶獨有的魅力。

▲▼全聯阪急麵包慶祝千間店達成，推出日本特色紀念款麵包。（圖／記者林育綾攝）

▲抹茶富士山捲，售價99元。（圖／記者林育綾攝）

這次主推「抹茶富士山捲」，抹茶戚風蛋糕體濕潤柔軟，包裹稍帶苦味回甘的抹茶香緹，小巧可愛的富士山頂，淋上職人匠心特製的抹茶甘那許，感受到多層次的醇厚回甘。

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。（圖／全聯提供）

▲醇濃抹茶焙茶千層，2入，129元。（圖／全聯提供）

看準消費者對於千層蛋糕的喜愛，推出「醇濃抹茶焙茶千層」一口氣就能享受兩種風味，醇濃抹茶層層入口甘醇深邃，搭配抹茶香緹，襯托著微甜的老鷹紅豆餡，而焙茶厚實入喉清香，樸質回甘的，值得嘗鮮。

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。（圖／全聯提供）

▲抹茶雙層乳酪蛋糕，4吋，169元。（圖／全聯提供）

而顏值系推薦「抹茶雙層乳酪蛋糕」，使用奶油乳酪為輕乳酪基底，以特殊蒸烤法保留綿密細緻口感，中間夾層搭配紅豆慕斯，上層乳酪慕斯同樣嚴選宇治抹茶製作，最後撒上抹茶蛋糕粉及抹茶粉點綴，且4吋大小，三五好友分享剛剛好。

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。（圖／全聯提供）

▲焙茶生乳酪，99元。（圖／全聯提供）

新風味「焙茶生乳酪」選用日本靜岡縣產焙茶融入蛋糕體，搭配進口乳酪製成生乳酪慕斯，多重口感一次享受。另外，還有抹茶焙茶大福、抹茶提拉米蘇、抹茶焙茶巴斯克與焙茶蜜布丁，多款現貨商品。

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。（圖／全聯提供）

▲Read Bread抹茶生吐司，2片，65元。（圖／全聯提供）

「READ BREAD抹茶生吐司」也值得列入口袋清單！100%採用嚴選宇治一番茶抹茶，細膩柔軟，入口滑順、後韻甘甜不苦澀，無添加任何人工香精、人工色素、防腐劑，還附有抹茶煉乳醬可以DIY淋醬。

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。（圖／全聯提供）

▲焙茶蒙布朗，6吋，469元。（圖／全聯提供）

除了現貨商品，3/26~5/6也推出3款預購商品，包括「焙茶蒙布朗」選日本焙茶粉，焙煎後風味醇厚，焙茶戚風內夾生乳餡與焙茶慕斯，上層使用焙茶粉製作的焙茶生乳及日本栗子顆粒增加口感，擁有淡雅茶香；而「抹茶焙茶菠蘿泡芙」使用35%動物鮮奶油、日本抹茶粉與焙茶製成黃金比例內餡，加上外皮金黃香酥。另有「醇濃抹茶焙茶千層10入」適合共享。

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。（圖／全聯提供）

▲抹茶焙茶菠蘿泡芙，每盒6入，199元。（圖／全聯提供）

▲▼全聯We Sweet聯名「一〇八抹茶茶廊」，獨家推出職人甜點。（圖／全聯提供）

▲醇濃抹茶焙茶千層，10入，599元。（圖／全聯提供）

而「We Sweet Café」台北大安延吉店、台中市政店，也推出與一〇八抹茶茶廊的聯名商品，共有2款獨家甜點「抹茶紅豆慕斯蛋糕」、「焙茶栗子慕斯蛋糕」，售價65元，每日限量，售完為止。還有5款飲品，其中由一〇八抹茶茶廊獨家特調的「蜂蜜抹茶啤酒」，同時販售冰熱抹茶、冰熱抹茶拿鐵。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

另外，家樂福近積極搶攻烘焙商機，首度推出「菠蘿季」，選擇風靡全亞洲、月銷3萬多個菠蘿麵包作為主角提供5種口味選擇，首推有著超萌烏龜造型的「小龜菠菠麵包」，酥脆外皮搭配鬆軟麵包，再加上療癒萌龜樣，可是擄獲一票小朋友的心，另外還有髒髒巧克力菠蘿麵包，裡頭可是吃得到罪惡巧克力內餡，3月31日準時開吃。

▲家樂福首推菠蘿季。（圖／業者提供）

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