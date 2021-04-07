22歲女南投鐵管橋拍照踩空摔河床！警消緊急通知水庫停止排水

記者高堂堯／南投報導

陳姓女子應林姓友人邀請前往仁愛鄉遊玩，在萬豐村鐵管橋賞景時因太專注拍照而踩空，摔到濁水溪河床沙洲上，不巧上游萬大水庫正在放水，陳女差點就被大水波及沖走；仁愛警消獲報後緊急通報水庫停止放水，再將陳女救起、接駁搬運至連外道路送醫，所幸陳女僅受輕傷並無大礙。

▲女子賞景拍照時跌落萬豐村鐵管橋，險些被萬大水庫排放的大水沖走。（圖／民眾提供）

警方調查，22歲的陳女家住桃園市，昨（6）日應台中市友人林姓男子（19歲）邀請南下，由林男騎乘機車載著陳女前往仁愛原鄉觀光遊覽；下午4時30分左右，2人抵達萬豐村鐵管橋，駐足賞景。

▲女子賞景拍照時，自萬豐村鐵管橋旁山壁跌入70米下的河床沙洲。（圖／民眾提供）

警方指出，當時陳女疑似目光被周遭美景吸引，導致拍攝照片時沒注意周遭，雙腳不慎踩空，整個人從橋旁山壁滑落，摔到70公尺下方的濁水溪河床沙洲上，林男見狀立即報警求援。

仁愛警分局武界派出所獲報後，所長周輝光、副所長全勝利、警員董千平等三人立即趕往現場，並通知仁愛消防分隊、守望相助隊到場協助救援；警方到場後，驚覺上游的萬大水庫已排放水約1個小時，造成水位高漲，救難人員搶救不易，於是報請萬大水庫管理單位立即停止排水，以減緩水量來降低溪床水位，增加救援速度。

▲警消人員在滾滾溪水中挺進救援。（圖／民眾提供）

所幸陳女掉落位置在相對柔軟的溪床沙洲上，而非強勁溪流中，由於該處距聯外道路有一段距離，救難人員將陳女固定在擔架後，以人力和沙灘車、農機具等工具接駁，好不容易才將他送上至救護車，順利送往埔里基督教醫院急救。

▲女子賞景拍照時跌落萬豐村鐵管橋，救難人員以接駁方式送醫。（圖／民眾提供）

陳女經過醫檢診斷後性命無虞，僅有多處擦傷，有驚無險地保住一命；仁愛警分局長莊順智提醒民眾，仁愛鄉好山好水，但有些景點山勢險峻、地形陡峭，在獵取美景以資回憶時，應時時注意四周環境狀況，切勿讓自身涉險。



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