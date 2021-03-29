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別再傳「武嶺塞爆照」！清明連假將湧人潮　南投警先闢謠

▲仁愛分局針對清明連假擬定交通疏導計畫，並針對去年網路所流傳舊照打預防針。（圖／仁愛警分局提供）

▲仁愛分局針對清明連假擬定交通疏導計畫，並針對去年網路所流傳舊照打預防針。（圖／仁愛警分局提供）

記者高堂堯／南投報導

清明連假將屆，南投觀光熱點仁愛鄉料將湧現大批人車；有鑑於去年中秋連假前一張「武嶺塞爆」的錯誤照片，導致退房潮和在地商家損失，仁愛警分局日前在臉書舊照重貼並闢謠，向國人和遊客信心喊話，指已針對連假做好交通疏導計畫。

今年清明連假自4月2日至5日止計有4天，仁愛警分局指出，仁愛鄉計有霧社、廬山溫泉、清境農場、武嶺、合歡山、惠蓀林場、奧萬大森林遊樂區等熱門風景遊憩區；尤其目前全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，國人出國旅遊不便，連假期仍以國內旅遊為主，預判仁愛鄉遊客量將高於平常假日，易壅塞地區和路段將湧現大量人、車潮。

▲仁愛分局針對清明連假擬定交通疏導計畫。（圖／仁愛警分局提供）

▲仁愛分局針對清明連假擬定交通疏導計畫。（圖／仁愛警分局提供）

仁愛警分局分局長莊順智表示，去（109）年中秋節連續假期期間，網路上瘋傳一張合歡山武嶺周邊被車輛塞爆的照片，許多遊客信以為真、望之卻步，紛紛退房，連帶衝擊附近風景區觀光業者，造成不小的經濟損失；經查證該畫面其實是6年多前（104年9月）的武嶺自行車挑戰賽，因接連發生車輛故障，加上選手人數眾多，在昆陽和武嶺間出現大塞車。

▲仁愛分局針對清明連假擬定交通疏導計畫，並針對去年網路所流傳舊照打預防針。（圖／仁愛警分局提供）

▲仁愛分局針對清明連假擬定交通疏導計畫，並針對去年網路所流傳舊照打預防針。（圖／仁愛警分局提供）

仁愛分局表示，現已針對今年的清明連假訂定妥適的交通疏導計畫，另有關號誌故障，交通壅塞、事故或障礙，以及各項交通管制作為等最新路況，也將立即通報縣警局交通流暢中心、警廣，提供用路人參考，同時歡迎遊客到仁愛鄉遊玩，也為警察同仁加油打氣。
 

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