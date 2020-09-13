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南投野營被沖走！專家揭「當地不適合扎營」：很危險頂多玩玩水

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▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，此為中繼站，進入救援現場須搭乘接駁車。（圖／記者鄧木卿攝）

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，此為中繼站，進入救援現場須搭乘接駁車。（圖／記者鄧木卿攝）

記者許展溢／台北報導

南投仁愛鄉武界壩今（13日）無預警放水，下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走。中華民國露營協會理事長莊建和表示，協會立場不建議「野營」，還是希望大眾到一般合法露營場域，尤其近日天氣午後都有雷陣雨，加上防汛期，下大雨溪水暴漲很危險，關鍵要離水域一段距離，也別離草叢太近，避免被蟲蛇咬。

莊建和認為，露營要特別注意「不要在溪邊」，就算真的要在溪邊玩水，最好到有「救難協會在旁邊幫忙看」，可以救助的那種地方才好，重點是一定要遵守政府標示，若都明確有禁止游泳、戲水等警語，就不要去。

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▲▼武界一線天禁止戲水告示牌。（圖／台電提供）

▲武界一線天禁止戲水告示牌。（圖／台電提供）

莊建和說，以今天武界為例，自己5月去過，根本不適合露營，頂多玩玩水，而真正會去的可以發現大多開吉普車，都是當地居民帶認識的朋友去玩，有些旅客認為他們可以，自己也要下去，卻忽略了危險動作。

莊建和強調，現在防汛期，山上下大雨，其他地區可能沒感覺，下一小時，水庫要放水，直接從溪的上游沖下來，到時溪水暴漲再逃都來不及，因此「非常不建議去野營」，如果堅持要，也要好天氣，不要看早上天氣好，忽略下午短短一波雷陣雨，隱藏很多危險。莊建和最後提醒，露營一定要要離水域一段距離，若很近，晚上睡覺下大雨，水沖下根本不知道。另外，也別在草叢旁，最好選擇砂石、水泥地，否則踩到草地上的蛇被咬，有虎頭蜂要看是否有蜂窩，別去干擾。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，此為中繼站，進入救援現場須搭乘接駁車。（圖／記者鄧木卿攝）

▲莊建和提醒，露營一定要要離水域一段距離，若很近，晚上睡覺下大雨，水沖下根本不知道。（圖／記者鄧木卿攝）

中華民國露營車休閒車協會理事長陳盛雄強調，露營活動本來就要到「露營地」，以該例是在溪邊很不應該，確實有時露營者很難管，必須呼籲，若到河邊露營，要想台灣河川很短，一下雨溪水就會暴漲，尤其連日午後雷陣雨多，都很危險。到河床地野營，建議要高出河床3至5公尺，比人高的平台，比較安全。若場域周遭沒草、樹，也不要，因為河水一沖刷沒有東西可擋，以上是最基本的原則。

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