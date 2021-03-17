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仁愛鄉高山高麗菜滯銷　退休書記官買2000多斤贈警濟弱

▲高麗菜價崩，台南地院退休書記官潘敏捷慷慨認購2300斤，贈送員警和弱勢戶。（圖／民眾提供）

▲高麗菜價崩，台南地院退休書記官潘敏捷慷慨認購2300斤，贈送員警和弱勢戶。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

全民搶救鳳梨，羨煞其他蔬果農友，近期高麗菜也因盛產導致菜價慘跌，連帶菜農收入也大受影響，台南地院退休書記官潘敏捷特地自掏腰包，購買超過2000斤仁愛鄉的高山高麗菜，分送給警察弟兄和原鄉弱勢家戶，力挺菜農度過難關。

一箱箱產地直送的新鮮高麗菜在昨（16）日送至仁愛分局門口，堆得像小山一樣高，總重達2300台斤，各單位也動員前往搬載；潘敏捷指出，仁愛警察弟兄近2個月先後執行雪季勤務、農會選舉活動，以及假日賞櫻潮等交通疏導等勤務，相當辛勞，因此購菜分送在地警方和弱勢戶等，也希望能緩解高麗菜滯銷問題。

▲高麗菜價崩，台南地院退休書記官潘敏捷慷慨認購2300斤，贈送員警和弱勢戶。（圖／民眾提供）

▲高麗菜價崩，台南地院退休書記官潘敏捷慷慨認購2300斤，贈送員警和弱勢戶。（圖／民眾提供）

「每人幾顆高麗菜，希望拋磚引玉幫助菜農，避免成年辛勞的菜農血本無歸。」潘敏捷說，只是略盡一己棉薄之力，幫助辛苦菜農免受虧損折磨，並期待拋磚引玉，召集社會大眾和企業界一起共襄盛舉，支持這項有意義的活動。

仁愛警分局長莊順智指出，潘敏捷歷來對於分局各項警政工作的支持，已是同仁們堅強有力的後盾，更對他這次義舉表達感謝。

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