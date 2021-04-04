丈夫兒女都喪命…獨活母淚求台鐵給真相　賴清德緊握她手：節哀

記者陳豐德／花蓮報導

花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美1家4口搭上死亡列車，就讀國體大一雙兒女及丈夫不幸罹難，鍾惠美目睹最愛的人在眼前漸漸失去氣息，獨活的她痛心希望台鐵跟交通部能告訴自己事故真相；4日下午副總統賴清德、交通部部長林佳龍及縣長徐榛蔚前往探視，賴清德握住鍾惠美的手向她說道「節哀」。

▲賴清德與林佳龍前往探視太魯閣號事故中失去3至親的鍾惠美。（圖／記者陳豐德翻攝）



徐榛蔚不斷向鍾惠美及親屬表示「賠償絕對不可以少於普悠瑪，這是公共安全的問題」，至於賴清德則是握住鍾惠美的手後，向她說了一句「節哀」，隨後就趕往探視其他的罹難家屬。

罹難兄妹母親鍾惠美為淡水馬偕的職員，她表示2日全家買站票，意外發生前聽到司機不斷按鳴喇叭，但不見列車有煞停的意思，不久後就發生車廂出軌意外，車上站著的乘客都因撞擊力過大被拋飛。事故發生後，鍾惠美不顧自己的傷勢，立刻在車廂內四處尋找家人，只不過丈夫及孩子都遭行李及鐵板壓住，她目睹最愛的人在她眼前漸漸失去氣息。

▼ 火車出軌後，張母目睹一雙子女和丈夫在她面前逐漸失去呼吸心跳。（圖為母親兄姊合照／記者黃宥寧翻攝）

鍾惠美表示她當下不斷呼叫愛女名字「恩昀，妳在哪裡？」當時聽到女兒以虛弱的聲音回應，當下她想靠自己之力拉開周圍的障礙物，豈料過程中鐵板下卻傳出其他兩位年輕人的聲音，「阿姨妳可不可以不要搬動？」她不敢繼續，只好停手，忍住悲痛聽見女兒聲音越來越微弱直到消失為止。

3日下午家屬招魂，鍾惠美一家也跟著回到現場旁，但因全家篤信基督教，僅由牧師在場主持禱告，並祈求天父帶領，讓罹難的3至親平靜安祥回歸主的懷抱，但坐在輪椅上的鍾惠美仍淚崩哭喊「回家了」，場面哀戚。

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▼ 牧師在現場禱告，鍾惠美一家回到事故現場哭喊回家了。（圖／記者黃宥寧攝）

