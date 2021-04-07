「2hrs肉體接觸」只花299元　他見高職妹爽歪！真相神展開：不忍酸

▲原PO買美甲券，獨享與妹子貼身接觸！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

美甲一行競爭激烈，不少店家會賣團購券，以低價吸引顧客上門！一名男網友也腦筋動得快，日前買了299元美甲優惠券，興奮預約後，遇到一名高職妹服務，「好爽啊，跟年輕妹肉體接觸2小時！」真相曝光後，引發老司機笑酸，「可憐到我不忍心酸你！」

一名男網友在PTT透露，最近找到一個能與正妹「肉體接觸」的方法，且2小時只要299元，而真相爆笑神展開，原來原PO心血來潮購買美甲團購券，透過LINE與店家預約，就能獲得近距離貼心服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO自豪表示，儘管不能指定美甲師，卻能幸運遇到高職夜校妹，299元課程CP值級高，能做貓眼、跳色以及光療等。原PO流口水笑稱，每一刻時光都在噴粉色泡泡，「 修手皮修甲型，手指頭每一隻都被握到年輕妹的手滑滑嫩嫩的，修完上色被年輕妹抓著擦，好爽啊～」

▲美甲療程2小時。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



歪樓的文章曝光後，引發大批老司機暴動了，「我覺得做腳的更讚」、「感覺CP值爆表，我也要去」、「這要發省錢版吧」、「可憐到我不忍心酸你」。

另一派則笑酸，「299元我會拿去買炸雞桶」、「還不如給洗頭小妹洗頭更爽」、「自我滿足程度蠻高的」、「多出門走走好嗎」、「我覺得很有創意」。