「加油站長髮妹」制服下照片超辣…網暴動　老闆一看下令：不准！

▲加油站正妹。（圖／翻攝自Facebook／Emilyck Chan）



網搜小組／董美琪報導

香港近日一張照片爆紅，只見一位加油站工作的正妹，坐在加油站泵島聊天被人拍下，照片迅速在網上瘋傳，神通廣大的網友立刻查到正妹身分，連加油站老闆都知道，還下令要她不准在加油站拍照，這位正妹Emilyck Chan也因此在臉書回應了。

在加油站工作的正妹Emilyck Chan近來在臉書上爆紅，一張她在加油站工作照片在網上瘋傳，也讓網友瘋狂找到她的帳號，一滑臉書照片，驚覺原來Emilyck身材非常辣。

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其實Emilyck Chan過去常在臉書、Instagram分享性感照片，還要網友來找她加油，如今網友一看制服底下的身材相當辣，紛紛表示「好想去加油」。

不過，Emilyck也在臉書說，加油站老闆知道後，叫她不要在加油站拍照，還好還有保住工作，網友們不用擔心她。

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玩野，你地將我既相片傳到個站大老闆都知道