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「加油站長髮妹」制服下照片超辣…網暴動　老闆一看下令：不准！

▲▼加油站正妹。（圖／翻攝自Facebook／Emilyck Chan）

▲加油站正妹。（圖／翻攝自Facebook／Emilyck Chan）

網搜小組／董美琪報導

香港近日一張照片爆紅，只見一位加油站工作的正妹，坐在加油站泵島聊天被人拍下，照片迅速在網上瘋傳，神通廣大的網友立刻查到正妹身分，連加油站老闆都知道，還下令要她不准在加油站拍照，這位正妹Emilyck Chan也因此在臉書回應了。

在加油站工作的正妹Emilyck Chan近來在臉書上爆紅，一張她在加油站工作照片在網上瘋傳，也讓網友瘋狂找到她的帳號，一滑臉書照片，驚覺原來Emilyck身材非常辣。

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其實Emilyck Chan過去常在臉書、Instagram分享性感照片，還要網友來找她加油，如今網友一看制服底下的身材相當辣，紛紛表示「好想去加油」。

不過，Emilyck也在臉書說，加油站老闆知道後，叫她不要在加油站拍照，還好還有保住工作，網友們不用擔心她。

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今日有嘢講Today Review67 發佈於 2021年4月1日 星期四

玩野，你地將我既相片傳到個站大老闆都知道

Emilyck Chan 發佈於 2020年11月10日 星期二

問問問，笑笑笑，問我點解唔試下其他工，我梗係認為自己做到 d時間又岩，先會返呢份工ga...

Emilyck Chan 發佈於 2021年4月2日 星期五

下午

Emilyck Chan 發佈於 2021年3月19日 星期五
今日有嘢講Today Review67 發佈於 2021年4月1日 星期四
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鋒面雨彈來了！一周3變天「降溫吹冷氣」雨區曝

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