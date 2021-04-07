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為什麼男友需要獨處時光？專家：男人的天性比女人孤僻

▲▼青年，少年，徬徨，迷途，上班族，現代人 。（圖／視覺中國）

▲為什麼男友需要獨處時光？來看看專家怎麼說。（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

談戀愛時可以發現，通常女生會想要跟男友一直黏在一起，但男生會想要有自我空間，在《為什麼他老是聽不懂？為什麼她總是在生氣？》一書中提到，其實男人的天性比女人孤僻，女人強烈希望跟他人建立關聯，但男人則恰好相反，他們會想盡可能保有自己的獨處時光，享受獨處的舒服和愜意。

▲為什麼他老是聽不懂？為什麼她總是在生氣？（圖／采實文化提供）

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▲《為什麼他老是聽不懂？為什麼她總是在生氣？》一書中提到，其實男人的天性比女人孤僻。（圖／采實文化提供）

根據美國楊百翰大學的心理學教授達爾‧佩德森（Dahl Pedersen），調查大學生對獨處看法的結果顯示，「喜歡獨處」的男人多於女人。女人「希望有家人、朋友陪伴」的需求，也比男人強烈，佩德森的研究顯示，男人具有強烈的隱私意識，他們對於捍衛私人領域的心態，也比女人強烈很多，只要有人擅自使用自己的手機，或是查看通話和訊息紀錄，男人都會大動肝火，無論對象是自己的戀人，或是有沒有做虧心事都一樣。

書中也提到，很多爸爸不准任何人踏入自己的書房，就算是老婆小孩亦然，這點也突顯了男人具有高度的隱私意識，女人不排斥與人共用物品，但是男人卻對此行徑相當反感，對男人來說，凡是屬於自己的「私人物品」，就算只是一支原字筆或是一塊橡皮擦，都討厭被別人使用。

男人之所以會喜歡獨處，並擁有強烈的隱私意識，是因為天生防衛心強的緣故。如果有人冷不防地靠近自己，會讓男人產生對方是否會來危害自己的警戒心，所以他們情願獨處。人類對女人來說，是緊密相連的夥伴和朋友，可是對男人來說，卻是威脅到自己的敵人，也許獨處才能夠讓他們感到真正的放鬆。 

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