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屏東演藝廳自製節目《人聲很南管》　24日驚艷登場！

▲南管詩意-《鄉愁》王心心_爵若人聲樂團 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲南管詩意-《鄉愁》王心心_爵若人聲樂團。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東演藝廳4月24日推出自製音樂節目《人聲很南管》，由南管天后王心心，攜手心心南管樂坊與Voco Novo爵諾人聲樂團，及雲門舞集創始團員吳素君擔任導演，首度於屏東演出，共同詮釋現代詩人余光中的《鄉愁》，當南管遇上阿卡貝拉，詩詞與音樂的美妙融合，勢必令人耳目一新。

成長於大陸福建泉州南管世家的王心心，2003年在台灣成立「心心南管樂坊」，長年累積的音樂素養及演出功力，被譽為南管創新傳承第一人。知名編舞家林懷民曾如此形容：「她尚未出場，我們靜默等候；她一開口，我們便不知道自己在哪裡了。」，這次演出與多次榮獲國際阿卡貝拉人聲大賽的Voco Novo爵諾人聲樂團合作，擅長演唱無國界世界音樂的他們，將創造另一種不同於傳統南管演出的新樣貌。

屏東縣政府文化處表示，屏東演藝廳首度以臺灣傳統音樂，也是「世界非物質文化遺產」的南管音樂為題，邀請到當代華人最重要的南管音樂家之一王心心，讓喜愛文學與音樂的民眾感受一場超乎想像的優美音樂會。

《人聲很南管》將於4月24日晚間7點半於屏東演藝廳音樂廳演出，即日起自OPENTIX兩廳院文化生活購票，一次購買兩場屏東藝遊系列節目還可享7折優惠，相關資訊可上屏東演藝廳官網查詢。

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