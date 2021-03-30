「童年水果」驚現全聯！她初嘗試直呼超美味　網笑：以前路邊很多

▲全聯門市。（圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

全聯販售的生鮮食品種類多元，深受許多家庭主婦喜愛，近日就有民眾發現未曾看過的水果，且意料外的香甜好吃。她在網路PO出後掀起熱議，不少網友直呼「是童年的回憶~」。

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▲PO文內容 。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實說）

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，稱自己在逛全聯時，第一次看到「黃金莓」這種水果，抱著嘗鮮的心態決定買回去吃吃看，結果一嘗驚為天人，「哇～第一次吃這個水果，也太好吃了吧！」

從原PO發出的照片可見，透明盒子中裝有8顆「黃金莓」，產地為布袋，價格則落在85元。貼文發出後掀起熱議，不少網友留言表示自己也是第一次看到，「沒吃過也沒看過」、「很好奇是什麼味道，是蕃茄味嗎？」、「這怎麼吃？？！」。

不少吃過的人則紛紛直呼「是童年的回憶」、「鄉下路邊都有不用錢，現在居然要這麼貴！」、「以前的鄉下田裡好多...小時候爸爸都會騎機車帶我去採」、「原來這種東西也有人在賣~~以前路邊超多的XDDD」、「這在路上不是就有了 小時候的零食」、「十幾年前第一次在大陸吃到，超級好吃，一公斤5元人民幣吃到撐死」。

另外有專業網友介紹，「黃金梅，也有人叫它燈籠果，整顆都可以吃，內外都是橘色的，籽硬硬的，也是橘色的。」、「這是秘魯苦蘵(音同職)，和路邊的苦蘵不同。也和毛西番蓮不同」。