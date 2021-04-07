花蓮縣府設太魯閣事故捐款專戶　心理衛生中心提供24小時專線關懷

▲▼在花蓮市立殯儀館成立聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

距0402台鐵太魯閣號408 車次出軌事件已第5日，花蓮縣政府自事故發生後即刻於花蓮市立殯儀館成立花蓮縣政府聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜，服務項目包含指認協助、餐飲協助、住宿協助、公祭服務、心輔陪伴等相關服務，冀盼能幫助罹難者家屬走出傷痛，陪伴逝去的生命最後一程。

社會處代理處長陳加富表示，自事故發生後，花蓮縣政府各局處與各公所皆戮力陪伴與協助現場民眾與家屬們各項事務，並與社工師公會、家扶中心、基督教救助協會、慈濟基金會、社團法人花蓮縣生命線協會合作，服務項目包含一戶一陪伴、與家屬溝通並陪伴指認，提供事後相關的關懷與慰撫，與家屬們度過艱困的時刻。

時常透過行善傳達母娘慈悲的新北市汐止區善琴慈惠堂6日也來到花蓮縣政府，捐贈10萬元整的慰問金，由副縣長顏新章代表接受，幫助事故罹難及傷患家屬度過難關，也讓母娘慈悲溫暖世人。

▲處理各界捐助大批物資收送。

自花蓮縣政府聯合服務中心成立後，各方善心人士善款與物資陸續湧進，目前物資充裕，花蓮縣政府感謝各方善心義舉，如暖流般匯聚。縣府自事故發生後設置花蓮縣社會救助金專戶之「0402台鐵408車次事故捐款帳戶」，捐款期限至110年4月30日止。社會處也表示，請民眾於捐款劃撥單上註明捐款用途為「指定捐贈0402台鐵 408車次事故慰助用」。關於台鐵事故，乘客及家屬若有需求者，亦可撥打花蓮縣政府溫馨關懷專線03-8225178。

▲汐止區善琴慈惠堂傳達母娘慈悲，捐贈10萬元慰問金。

花蓮縣衛生局於事發後分別在花蓮火車站、花蓮市立殯儀館設置1925安心關懷站，提供即時心理關懷支持。另整合東區精神醫療網、花蓮縣臨床心理師公會、花蓮縣諮商心理師公會、花蓮縣社會工作師公會，慈濟基金會等相關資源，截至6日投入社區心理衛生中心醫檢師、護理師、處遇協調社工、心理衛生社工、關懷訪視員、精神科醫師、心理師及志工，共計60人次，服務531人次。花蓮縣社區心理衛生中心目前提供24小時（03-8351885）關懷專線，亦可撥打1925（依舊愛我）安心專線，24小時全年無休，持續陪伴，服務你和我。

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