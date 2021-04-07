　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮縣府設太魯閣事故捐款專戶　心理衛生中心提供24小時專線關懷

▲▼在花蓮市立殯儀館成立聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼在花蓮市立殯儀館成立聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

距0402台鐵太魯閣號408 車次出軌事件已第5日，花蓮縣政府自事故發生後即刻於花蓮市立殯儀館成立花蓮縣政府聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜，服務項目包含指認協助、餐飲協助、住宿協助、公祭服務、心輔陪伴等相關服務，冀盼能幫助罹難者家屬走出傷痛，陪伴逝去的生命最後一程。

▲▼在花蓮市立殯儀館成立聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

社會處代理處長陳加富表示，自事故發生後，花蓮縣政府各局處與各公所皆戮力陪伴與協助現場民眾與家屬們各項事務，並與社工師公會、家扶中心、基督教救助協會、慈濟基金會、社團法人花蓮縣生命線協會合作，服務項目包含一戶一陪伴、與家屬溝通並陪伴指認，提供事後相關的關懷與慰撫，與家屬們度過艱困的時刻。

▲▼在花蓮市立殯儀館成立聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

時常透過行善傳達母娘慈悲的新北市汐止區善琴慈惠堂6日也來到花蓮縣政府，捐贈10萬元整的慰問金，由副縣長顏新章代表接受，幫助事故罹難及傷患家屬度過難關，也讓母娘慈悲溫暖世人。

▲▼在花蓮市立殯儀館成立聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

處理各界捐助大批物資收送。

自花蓮縣政府聯合服務中心成立後，各方善心人士善款與物資陸續湧進，目前物資充裕，花蓮縣政府感謝各方善心義舉，如暖流般匯聚。縣府自事故發生後設置花蓮縣社會救助金專戶之「0402台鐵408車次事故捐款帳戶」，捐款期限至110年4月30日止。社會處也表示，請民眾於捐款劃撥單上註明捐款用途為「指定捐贈0402台鐵 408車次事故慰助用」。關於台鐵事故，乘客及家屬若有需求者，亦可撥打花蓮縣政府溫馨關懷專線03-8225178。

▲▼在花蓮市立殯儀館成立聯合服務中心，協助罹難者與傷患家屬處理後續事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

汐止區善琴慈惠堂傳達母娘慈悲，捐贈10萬元慰問金。

花蓮縣衛生局於事發後分別在花蓮火車站、花蓮市立殯儀館設置1925安心關懷站，提供即時心理關懷支持。另整合東區精神醫療網、花蓮縣臨床心理師公會、花蓮縣諮商心理師公會、花蓮縣社會工作師公會，慈濟基金會等相關資源，截至6日投入社區心理衛生中心醫檢師、護理師、處遇協調社工、心理衛生社工、關懷訪視員、精神科醫師、心理師及志工，共計60人次，服務531人次。花蓮縣社區心理衛生中心目前提供24小時（03-8351885）關懷專線，亦可撥打1925（依舊愛我）安心專線，24小時全年無休，持續陪伴，服務你和我。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

南投台14線「貨車過彎自撞」！電線桿攔腰斷　霧社清境雙向受阻

明天頭七！全台火車8日9時28分鳴笛30秒　全體司機員別黃絲帶

悲劇巧合！太魯閣號2罹難者同年同月同日生　不幸同搭死亡列車

「一定要讓他們回家」修復師4天努力　罹難母子檔6日送回台北　

3山友攀登屏東瑪家笠頂山　1人突昏倒無心跳送醫不治

影／國一桃園南下中壢段火燒車　駕駛及時逃生...一度回堵5公里

他「住院手癢」跟探病友人連環偷　苦主失2手機一招怒揪真相

襲胸強吻民宿女員工還約砲「手感很棒」　前南投縣色技工下場曝

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

南投台14線「貨車過彎自撞」！電線桿攔腰斷　霧社清境雙向受阻

明天頭七！全台火車8日9時28分鳴笛30秒　全體司機員別黃絲帶

悲劇巧合！太魯閣號2罹難者同年同月同日生　不幸同搭死亡列車

「一定要讓他們回家」修復師4天努力　罹難母子檔6日送回台北　

3山友攀登屏東瑪家笠頂山　1人突昏倒無心跳送醫不治

影／國一桃園南下中壢段火燒車　駕駛及時逃生...一度回堵5公里

他「住院手癢」跟探病友人連環偷　苦主失2手機一招怒揪真相

襲胸強吻民宿女員工還約砲「手感很棒」　前南投縣色技工下場曝

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

台版《神鬼交鋒》！越南偷渡女變整形密醫　全身名牌還參加選美

女友和他牽手「堅稱好友」！　《女兵》男星被問1句氣炸：太噁心了

劉以豪「長袍古裝」帥炸！　綁鋼絲「吊掛4層樓」秒變軟腳蝦

最貴3.4萬元！內湖瑞光社宅租金大砍　柯文哲：之前租貴的法不溯既往

媽媽生到一半沒墨水！　奶貓「黑橘臉對切」毛髮飄逸笑翻她

BNT疫苗訂單沒下文　陳時中：超過「這時間」才回覆難接受

「台鐵早該改革！」江啟臣痛批民進黨：政治算計的代價就是50條人命

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

社會熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

第一通視訊對話曝光！黑暗中傳女聲

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

太魯閣現場再發現「1隻小腿+部分組織」！　DNA鑑定中

體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

更多熱門

相關新聞

台鐵異物偵測系統　無法自動減速

台鐵異物偵測系統　無法自動減速

交通部台鐵局採購鐵道異物偵測系統，預計今年起陸續裝設25處系統。然而立委林俊憲爆料，台鐵局採購的系統無法與列車電腦連接，當偵測到入侵的異物後，必須由駕駛手動減速，且該系統採購經費在2019年就已審核通過，至今卻仍未設置。相比高鐵系統是偵測到後可自動減速，更有197處路段設置，是台鐵的7.9倍。

「老天留命要我幫更多人」　一家4口逃死劫

「老天留命要我幫更多人」　一家4口逃死劫

快訊／運安會爆上面有「怪手好幾部」

快訊／運安會爆上面有「怪手好幾部」

李義祥違法兼工地主任！台鐵提告

李義祥違法兼工地主任！台鐵提告

要設防護措施！台鐵有預算卻沒做

要設防護措施！台鐵有預算卻沒做

關鍵字：

太魯閣列車事故捐款專戶指定母娘慈惠堂

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面