屁孩坐救護車「2打1痛毆醫護」！往頭部狂揮12拳　網氣炸：告到底

▲屁孩坐救護車「2打1攻擊醫護」，朝頭部狂毆12拳。（圖／翻攝自記者爆料網）

網搜小組／趙蔡州報導

臉書粉絲團《記者爆料網》小編日前上傳一支影片，內容是一輛救護車在轉送病人時，病人突然向醫護人員的頭部丟擲東西，氣得醫護人員起身反擊，雙方扭打成一團，病人的親友見狀也衝上前加入戰局，不斷揮拳痛擊醫護人員的頭部，直到駕駛停車且分開雙方，才讓這一起衝突結束。

《記者爆料網》表示，衝突發生在4日晚間10時50分許，救護車收到指示前往接送一名病患就醫，不料病患上車後就不斷口出惡言，甚至有作勢攻擊的跡象，而病患的親友坐在一旁完全不管，只顧低頭滑手機，讓醫護人員只能一邊與醫院溝通一邊安撫病人情緒。

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接著可以看見，病人突然向醫護人員的頭部丟擲東西，氣得醫護人員起身反擊，雙方扭打成一團，原本只顧滑手機的親友見狀，也衝上前幫忙攻擊，2人至少往醫護人員的頭部攻擊12下。救護車駕駛發現衝突越來越激烈，停車後趕緊介入並分開雙方，壓制病人雙手要求冷靜。

影片曝光後立刻引發網友熱烈討論，有人說「借酒裝瘋吧」、「力氣這麼大，還有需要坐救護車嗎」、「過幾天，就戴口罩戴帽子帶媽媽出來道歉了」、「酒醉為何要坐救護車」、「拜託提告到底，不要和解」、「丟下車就好，救什麼救，浪費時間」、「直接提告不用忍，屁孩不給教訓，不知道天高地厚」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。