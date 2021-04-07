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熱帶系統發展時間曝！2波鋒面接力變天　1圖看一周降雨熱區

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲天氣風險分享歐洲模式未來一周累積降雨預報。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四下午鋒面抵達，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率；下周二另一波鋒面到，抵達時間及影響程度得持續觀察。中央氣象局預報員陳伊秀則表示，下周三、下周四有模式做出有熱帶系統，但目前強度和路徑有分歧。天氣風險公司分享未來一周累積降雨預報，提醒宜蘭、花蓮一帶在周末要注意比較明顯的降雨。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（7日）天氣還算穩定，只有東半部有零星降雨，午後中南部山區和屏東也有零星陣雨。

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陳伊秀說，周四至周六東北季風影響，雨區主要在迎風面北部、東半部和中南部山區，而屏東也有零星降雨，其他地區為多雲，周四晚間到周六基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生機率；周六水氣稍減少，雨區縮小到東半部和大台北，午後西半部山區有零星陣雨；這波低溫預估北部16、17度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，東北季風周日、下周一減弱；下周二、下周三可能有另一波，強度可能達東北季風，但屆時水氣是鋒面帶來的，或僅是地形性降雨，還要再觀察。

氣象局局長鄭明典在臉書發文，貼出下周四的天氣預測圖表示，低氣壓在菲律賓海，這個季節在這個位置，低氣壓會增強台灣附近的「東北風分量」，降低中南部降雨的潛勢；不過，北風帶來涼爽溫度，天氣不會熱得難受，再觀察。

對此，陳伊秀分析，下周三、下周四要觀察是否有熱帶系統產生，有模式做出有熱帶系統，但目前強度和路徑有分歧，可能偏向往日本或往日本東方海面走上去，還沒有很把握，得持續觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專則提到，種種跡象顯示，4月中旬南方熱帶系統有活躍的趨勢，未來幾日可以持續關注，但別抱太大期望。

▼鄭明典貼出下周四的天氣預測圖表示，低氣壓在菲律賓海。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱但水氣較多，影響至周六晨，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率，北台轉涼，其他地區氣溫稍降；此波鋒面的降雨雖較前波明顯許多，但仍無法紓解桃園以南的旱情。

吳德榮分析，周六白天北部天氣好轉、氣溫回升，東半部及山區有局部短暫雨；周日、下周一西半部晴時多雲、氣溫續升，東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率；下周二另一波鋒面到，抵達時間及影響程度，模式仍在調整，應持續觀察。

天氣風險則在臉書分享歐洲模式未來一周累積降雨預報，並表示接下來一周大致上都是微弱東北風的天氣，北部、東部偏涼，中南部早晚微涼、白天感受稍熱；從周四開始台灣附近的水氣會增加，大台北、宜蘭、花蓮會轉為濕涼有雨的天氣，宜蘭、花蓮一帶在周末要注意比較明顯的降雨；而在水情亮紅燈的西半部，山區午後陣雨會稍稍增多，但預估對水情的幫助仍相當有限。

▼吳德榮說，鋒面周四下午報到。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

種種跡象顯示， 4月中旬， 南方熱帶系統有活躍的趨勢， 未來幾日可以持續關注， 但別抱太大期望

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