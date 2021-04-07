新生兒1月首度跌破萬人　2020年結婚率創11年新低

▲內政部統計，去年台灣人口首度呈現負成長，今年1月新生兒總數更首次單月跌破萬人，總計9601人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

內政部統計，去年台灣人口首度呈現負成長，今年1月新生兒總數更首次單月跌破萬人，總計9601人；此外，去年僅約12萬對新人結婚，結婚率千分之5.16，是11年來新低，恐連帶影響出生率。

內政部1月公布2020年人口統計，去年1至12月出生人數為16萬5249人，創歷年新低；死亡人數為17萬3156 人，死亡人數超過出生人數，台灣人口首度負成長。

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根據內政部最新統計，今年1月出生人數只有9601人，單月新生兒總數首度跌破萬人，粗出生率千分之0.41；2月新生兒也僅1萬1497人，粗出生率千分之0.49 。與去年12月的1萬7547人、粗出生率千分之0.74相較，滑落不少。

至於死亡率，據統計，1月死亡人數為1萬6332人、粗死亡率千分之0.69；2月則為1萬4856人、粗死亡率千分之0.63。

統計數據顯示，截至今年2月，台灣人口自然增加（指出生人數減死亡人數）為負1萬90人，社會增加（指遷入人數減遷出人數）則為負1萬1558人，總增加為負2萬1648人。

結婚對數部分，去年全年共12萬1702對新人結婚，粗結婚率千分之5.16，是2009年以來新低。今年1月則有1萬619對新人結婚，粗結婚率千分之0.45；2月有7710對，粗結婚率千分之0.33。在結婚率不高的情況下，今年的出生率不容樂觀。