太魯閣賑災專戶累積捐款達2億！陳時中：監督委員會最快下週啟動

▲衛福部長陳時中親自說明太魯閣出軌事故捐款帳戶爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台鐵4月2日發生太魯閣出軌重大事故，造成50死、逾200人受傷，衛福部3日宣布成立賑災專戶遭到外界質疑。衛福部長陳時中今（6）日傍晚親上火線對外說明，目前捐款初步概算金額達到2億，將成立「捐款管理及監督委員會」，預計最快下週開會，討論後續捐款用途和監督機制。

太魯閣出軌事故舉國悲痛，許多熱心民眾紛紛詢問是否有管道可捐款協助，衛福部3日宣布成立賑災專戶，以協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬經濟支持。然而外界質疑死傷者應由出示單位的保險公司賠償，衛福部憑什麼資格成立捐款專戶，引發諸多質疑。

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陳時中昨親自出席台鐵下午3時記者會說明時已經強調，善款絕對不會替政府付錢；成立賑災專戶，主要是因為許多民眾有意願捐款且致電詢問，由政府來做，避免有人違法勸募，利用愛心做不當得利。

陳時中今日晚間再次親上火線對捐款專戶進行說明，他表示，專戶成立以後各界愛心湧入，到今天中午為止概算捐款金額達到2億；針對爭議，陳時中也宣布，將成立「捐款管理及監督委員會」，衛福部正在擬定相關使用方向與內容，委員會成立後就可以提供各界公正人士討論，最快下週開會。

陳時中表示，監督委員會將由衛福部次長李麗芬、社工司司長楊錦青擔任召集人與副召集人，公正人士包含法律、會計、社福、心理、醫療等面向，評估傷亡者所需，也會邀集相關部會，避免法定所要做的事情不去重複。

至於帳戶募款專戶會開放多久，陳時中表示，等待會議討論決定就使用方向，可以訂出金額目標與所需開放時間。他強調，這筆款項是來自社會的愛心，要有來自社會的監督力量比較公平，行政單位把幕僚作業做好，讓公正人士妥善討論。