嘉義也有IKEA了！「快閃店」將登場　民眾超興奮：買爆

▲IKEA發布嘉義徵才訊息。（圖／翻攝1111人力銀行）



記者陳俊宏／綜合報導

日前IKEA宣布在台最老店鋪「敦北店」即將熄燈，不過，IKEA嘉義快閃店將登場！許多嘉義人興奮直呼，「逛起來」、「終於」、「買爆」！

IKEA近日在人力銀行網站發布「嘉義快閃店-短期兼職人員」徵才訊息，內容提到，工作期間從報到日起至11月2日，工作時間13:00-22:00，需於IKEA台中店進行教育訓練約1至2周，工作地點是嘉義市文化公園。

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工作內容包括協助開店閉店、卡友服務、退換貨、收銀結帳、貨況確認、庶務（清潔）、餐飲服務（冰淇淋）、食品備料、確認價標和銷售等。

▼IKEA敦北店將於4月26日熄燈。（圖／IKEA提供）



日前IKEA宣布在台最老店鋪敦北店，將於4月26日熄燈，外界推測是因為不到數公里之遙的內湖店將接手。IKEA官方日前也證實，內湖店將在4月28日正式開幕，跟敦北熄燈日只差1個工作天。如今又傳出嘉義快閃店的消息，也讓嘉義人直呼超期待。

許多網友興奮留言，「買爆讓IKEA留下來」、「快閃店也開心」、「有快閃店試水溫，看有沒有買氣才會評估設門市，請大家用新台幣下架。」

現在六都中只有台南沒有IKEA，業者僅於2015年曾在台南火車站附近的文創園區設快閃店，如今IKEA嘉義快閃店又將登場，讓許多期盼IKEA的台南人感到失望。對此，台南市經濟發展局曾表示，經查IKEA是到嘉義設「快閃店」試水溫，台南市也曾設過，市府是要爭取IKEA到台南正式設點，並創造雙贏。

▲▼許多嘉義人期待吃到IKEA美食、霜淇淋。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝IKEA官方粉絲團）

