台中供五停二啟動！夜市攤商剉咧等　餐飲業減供湯品改用免洗筷

▲台中「供五停二」今起動，夜市攤商剉咧等。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

水情拉警報，大台中地區今天零時起實施「供五停二」分區供水，首先面臨衝擊的就是周二、周三停水的甲區，包括餐飲、攤販、飯店重鎮的七期、中西區、逢甲夜市、菜市場等，夜市業者昨晚12點不到就趕著清洗生財工具；其他業者也趕著儲水，或是開出「節水版菜單」因應。

昨(5日)是清明連假最後一天，逢甲夜市仍滿是人潮，攤商喜迎消費者，但內心卻剉咧等，不少攤商還沒到打烊時間就開始清洗餐飲用具，希望能再限水之前，再把水塔、儲水槽容量加滿。

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▲傳統市場停水期間尖峰時段仍將以水塔供水因應。（圖／游瓊華翻攝）



針對建國、第二等備有水塔較具規模的市場，市府在停水期間尖峰時段仍將以水塔供水因應，而夜市攤商則改用儲水桶、餐具改用免洗碗筷，減少用水需求。

經發局說明，以第二市場為例，市場内雖有30噸儲水量的水塔，但因許多攤商經營飲食類，每日用水需求大，如無控管水量，水塔用水可能不足因應兩日停水。為此，目前已先將水塔水量控制閥調降約3成，控制出水量，未來停水期間也將採總量管制，每日9至10時、12至13時兩階段各一小時供水，滿足兩日營業需求。

▲因應限水措施，台中總共規畫347處供水站。（圖／記者游瓊華翻攝）



此次，停水期間也將開放地下水源提供攤商取用，可作清潔攤位及洗滌等非飲食用水使用，市場大門（台灣大道與三民路口）即設有臨時加水站，可供攤商就近取用。

包括春水堂、Mr. Wish等針對這波限水行動推出節水版菜單，春水堂停水門市部分暫停供應較多湯類餐飲，或是葉菜類需要清洗的餐點，店內也都改用免洗餐具因應；Mr. Wish停水門市則暫停供應冰沙類商品。

甫開幕的總站夜市明天也會遇到首波限水措施，夜市業者表示，已經準備好了12公噸的超大型儲水桶備戰，也請各攤商留意用水狀況。