陸男酒後騷擾鄰桌19歲嫩妹　老闆娘「抱摔阻攔」！霸氣畫面曝光

▲ 陸男酒後騷擾鄰桌19歲嫩妹，老闆娘抱摔阻攔。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸近日有網友爆料，自己日前和女友在燒烤店用餐，期間女方被1名酒醉男子騷擾，自己出面制止反遭對方毆打。現場監控畫面顯示，事發在18日凌晨，昆明西山區某燒烤店內，1名黑衣男子酒後騷擾女生，反覆糾纏，對方男友上前制止，雙方發生肢體衝突。期間燒烤店老闆娘多次出面，甚至抱摔黑衣男進行制止。

《紅星新聞》報導，昆明五華警方表示，10月18日凌晨1時許，公安機關接獲群眾報警稱，當地1間燒烤店有人酒後滋事，立即派員前往現場處理。當事人錢先生接受媒體訪問時表示，自己當天和女友在燒烤店用餐，女方遭男顧客騷擾，他立刻上前勸阻，隨後遭對方反覆推搡辱罵，甚至一路被追打到店外。

現場監控視頻顯示，10月18日凌晨，在昆明西山區某燒烤店內，1名黑衣男子酒後騷擾女生，反覆糾纏；女子男友見狀上前制止，雙方發生肢體衝突。期間，燒烤店老闆娘多次出面勸架，甚至抱摔黑衣男子進行制止。

對此，當地警方回應，19歲王姓女子18日在昭宗路某燒烤店用餐期間，被鄰桌38歲解男酒後滋擾，王女男友錢男上前制止，雙方發生肢體衝突，後被圍觀群眾勸阻，未造成人員受傷。雙方已於當日就民事部分達成和解，解某的行為涉嫌違反《中華人民共和國治安管理處罰法》的相關規定，公安機關已受案調查。

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