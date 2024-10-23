家教吃小孩水果竟被炒魷魚　家長嗆：不拒絕是沒吃過嗎？

▲女家教因為吃了切給小孩的水果被家長炒魷魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一位家教老師說，她一早收學生家長的轉帳消息，一看原來是被炒魷魚，她很不解，因為小孩成績有進步，原來是她吃了家長為小孩切的水果盤，讓她直呼真可悲。

原PO表示，她收到家長轉帳，想說這星期都沒過完，怎麼提前轉，小孩很乖，成績也有明顯提升，原來是她吃了家長幫小孩準備的水果，她知道那是給小孩的，所以不會吃，因為畢竟在工作，但因為跟小孩相處融洽，所以小孩餵她吃一點，她也不好意思拒絕。原PO直呼，她教學的動力就是小孩，媽媽真的太讓人窒息，她不教後小孩要怎麼辦。

▲對話紀錄。（圖／翻攝微博）

從聊天紀錄可見，家長說，還是要有點分寸。原PO回，那是小孩給她吃的，還是小孩餵的。家長更稱，不會拒絕嗎，妳是沒吃過？原PO表示，講話不用這麼難聽，只是吃幾塊水果，不知道還以為把家吃到破產。原PO強調，就算不這樣講，她也不去教了。

此文曝光後，不少人紛紛留言「孩子沒有餵她吃，看到這個能不眼紅嗎」、「韓劇看多了，把家教也當成下等人了」、「感覺像是家長本人嫉妒老師跟自己孩子關係好，孩子想必跟親媽沒有這麼親」、「真窒息啊心疼孩子」。

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