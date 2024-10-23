老人強拉孕婦要求讓座！她護肚求饒...乘客看不下去怒：你幹什麼

▲老人強行拉孕婦後，一旁的乘客合力把他拉開。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台灣的博愛座之亂層出不窮，還因此出現肢體衝突，導致對於是否廢止博愛座的討論從未間斷。近日在大陸也發生讓座糾紛，一名老人想要叫孕婦讓座，孕婦不想讓，老人竟強行拉她起來，動作十分危險，當時在一旁的乘客見狀後紛紛看不下去，合力把他拉開，怒批老人的行為相當不道德。

據陸媒報導，此事發生於10月21日早上7點49分，地點為江蘇南京的地鐵二號線上。目擊者虞姓男子表示，當時地鐵上有名老人想叫孕婦給他讓座，孕婦不想讓，老人竟強行拉她起來，周圍的乘客見狀擔心孕婦受傷，便紛紛站出來合力把老人拉開，老人在被拉開後還氣憤不平，第一時間想找把他拉開的乘客算帳，後續則沒有人報警或聯絡工作人員。

報導指出，老人當時先讓孫女把他的東西放在孕婦腳邊，見孕婦沒有起身，他便開始強行把孕婦拉起來，當時一名男子先衝過去把兩人分開，後來整個車廂的乘客上前幫忙。在影片中可看到，當時一位身穿藍色外套的女子被拉起身，女子護住肚子稱「肚子有小孩」、「你擠到我，我什麼都沒講」，身邊不停有人質問老人「你幹什麼」、「別打人，別打人」。

此消息一出，網友紛紛嘆「都有力氣拉人，還需要別人讓座？ ？怎不去拉個男的，讓他給你讓座？ ？也就只敢欺負孕婦了」、「壞人變老了而已」、「感覺這已經不是不道德了，稍微不小心孕婦和孩子出意外怎麼辦」、「殺人未遂不算嘛？一屍兩命那種不值得報警？」

對此，南京地鐵工作人員則表示，任何人在地鐵上遇到任何情況都可以第一時間聯繫地鐵工作人員，會有工作人員前往解決。至於讓位時「老弱病殘孕」是否有優先順序，人員回應「老弱病殘孕」只是一個約定俗成的說法和語序。

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