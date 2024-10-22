多次收賄巨額！中共司法部副部長劉志強嚴重違紀…被開除黨籍

▲ 中共前司法部副部長劉志強。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中共中央紀委國家監委22日消息指出，對司法部原黨組成員、副部長「劉志強」嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查，經查劉志強將手中的公權力，作為謀私斂財的工具，大搞權錢交易，並非法收受巨額財物。中央紀委國家監委依黨規，將他開除黨籍。

據《紅星新聞》報導，調查指出，劉志強對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，在幹部選拔任用工作中，為他人謀取利益，並收受財物；違規收受禮品禮金及消費卡，利用職權或者職務上的影響，為他人謀取利益，親屬收受財物；公器私用，將手中的公權力作為謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、專案承攬、業務推廣、職務升遷等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，1963年7月出生的劉志強是山東鋤城人，1984年8月從國際政治學院英語系英語專業畢業後，曾長期在公安部任職，他從公安部外事局幹起，曾先後擔任公安部外事局國際聯絡處處長、公安部外事局副局長等職；2004年2月，其任公安部外事局局長；2005年10月，任公共安全部國際合作局局長。

劉志強2012年6月起，調任青海，擔任青海省人民政府副省長、黨組成員，省委會法委副書記，省公安廳黨委書記、廳長等職；2016年1月，其返回北京，任司法部黨團成員、副部長，2023年6月卸任。

今年4月30日，中央紀委國家監察委員會發布消息，司法部原黨組成員、副部長劉志強涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委調查。

報導指出，劉志強的上級唐一軍也在7日，因涉收受賄，嚴重違紀遭到「雙開（開除黨籍和公職）」處分。