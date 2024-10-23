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陸女花8萬元買到「化妝狗」　眼線一擦竟暈開「還慘遭整形」

▲▼陸女花8萬元買到「化妝狗」　眼線一擦竟暈開。（圖／翻攝微博）

▲可愛的小狗竟慘遭「化妝」及「整形」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省嘉興市一名女子日前花費18888元人民幣（約8.1萬元新台幣）買了一隻小狗，但卻發現小狗的眼睛周圍被畫了眼線，耳朵還有被剪過留下的疤痕。店家坦言，幫狗狗化妝是為了提升拍攝效果，剪耳則是因為現在流行「米奇耳」。

女子在網路上發文表示，自己在一家有著500萬粉絲帳號的犬舍花費18888元網購了一隻小貴賓狗，但接到小狗後，卻發現小狗的眼睛周圍被畫了眼線，耳朵還有被剪過結痂留下的疤痕，「店家完全沒有告知這些情況。」

女子強調，如果知道小狗被剪耳朵，她一定不會買，太殘忍了，「我就發現牠眼睛旁邊那一圈所謂的眼線都被暈開了，居然擦得掉！然後趕緊摸摸耳朵，結果就是被剪的才這麼小，上面都是硬硬的結痂。」

▼狗狗的眼線一擦竟暈開。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女花8萬元買到「化妝狗」　眼線一擦竟暈開。（圖／翻攝微博）

女子也質疑，店家是為了抬高價格，才刻意隱瞞，誘導消費。

對於女子的質疑，店家坦言，給狗化妝是為提升拍攝效果，剪耳只因為「米奇耳」是現在的流行趨勢，顧客也沒問有沒有剪過，所以就沒有提前告知，「賣狗的都這樣。」

女子希望店家可以退款並公開道歉，但根據店家的購買須知，第一條就是「買家不得已任何理由退換」，目前，雙方還正在進行協商。

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