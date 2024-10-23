面試問2個「月」合起來什麼字？　女博士答「朋」遭淘汰

▲女博士面試被問奇葩問題。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

有時面試會被問奇葩問題，藉此來選人。近日大陸即流傳一則面試的題目，一名女博士生面試一家知名企業時，被問「2個『月』合起來，是啥字？」她回答朋，但面試官卻沒有錄取他，後來一名年輕面試者回答另一個答案，面試官聽完馬上就宣布錄用，認為他有創意、思考又很全面。

根據《壹讀》報導，女博士生小文（化名）近日面試一家知名企業，規模不大卻很有名。她表示，面試官一開始先讓大家做了一個簡單的自我介紹，隨後問了一些簡單問題，但最後突然丟出一道題目，問大家「兩個『月』合起來，是啥字？」

小文一聽到題目，沒多想就回答「朋」，面試官笑了笑不講話，讓她非常疑惑，但也只能靜靜的坐在一旁。另外一位男子沒有搶答，而他本來也想回「朋」，聽到「朋」不對後相當錯愕，他說，他還沒想好，題目應該沒那麼簡單。

最後有一名年輕人說，「其實我覺得除了『朋』字以外，還有一個字也相當適合當答案，那就是『用』字！」報導指出，面試官聽完隨即眼睛一亮，覺得該年輕人很有創意，考慮問題全面，最終決定錄用他。

奇葩問題也不只一個，之前一家大型設計公司在找助理時，問面試者「『好』字少了女，是個什麼字？」不少人當場傻眼，有人回答是「子」卻錯了，其中一名女子回「一」，因為「好」去掉「了、女」剩一，最後她也被錄取。

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