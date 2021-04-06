紐西蘭、澳洲旅遊泡泡啟動！　19日起入境免隔離

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭、澳洲新冠肺炎疫情漸緩，紐國總理阿爾登6日宣布，將於19日開放兩國旅遊泡泡。不過她也強調，開放旅遊不代表回到疫情爆發前的樣子，民眾仍須遵守當地的防疫與隔離規範。

阿爾登（Jacinda Ardern）6日在記者會中宣布，紐西蘭和澳洲將在19日開啟旅遊泡泡，澳洲民眾無須隔離就可搭機前往紐西蘭旅遊。事實上，自新冠肺炎疫情爆發以來，紐西蘭關閉邊境也即將屆滿一年，阿爾登說，「我們的健康狀況讓我們有機會再次和所愛的人聯繫。」

阿爾登指出，該國衛生部門認為到目前為止，新冠肺炎從澳洲傳播到紐西蘭的風險很低，是時候重新開放無隔離旅行。但她也強調，一切還是會跟疫情前不太一樣，「只要疫情再度爆發，旅行很可能會隨時中斷。」

除此之外，持有陰性檢疫證明的澳洲旅客，仍需搭乘專屬班機前往紐西蘭，同時必須配戴口罩，且要在手機下載病毒追蹤軟體，若有任何感冒症狀的旅客也會被拒絕入境。

爆發疫情前，澳洲是紐西蘭外來觀光客的最主要來源，也有許多紐西蘭民眾有親友住在澳洲；目前所有外來旅客抵達紐西蘭須隔離兩週。根據統計，紐西蘭截至目前確診人數為2524例，僅26人病故；澳洲則有2萬9365人確診，死亡數為909人。

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