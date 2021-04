她被募捐箱「吃掉」露出半截身體！清潔工嚇壞一看　已成冰冷屍

▲澳洲一名女子被卡在慈善募捐箱,不幸死亡。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲黃金海岸(Gold Coast)一名清潔工5日早上7時左右經過購物中心,發現一名女性半截身體卡在慈善募捐箱,彷彿被「吃掉」一樣。他趕緊上前幫忙,這才驚覺對方已經沒有生命跡象,立刻通報相關單位。警消到場後,立刻使用工具把箱子切割開來,將遺體拉出。

綜合9news、《黃金海岸公報》等外媒報導,清潔工發現女性遺體後,立刻通報相關單位。警方發現,43歲死者的深綠色貨卡就停在附近,研判受害者自行駕車抵達現場,卻被募捐箱的下拉式蓋子卡住,之後不幸死亡。

警方調閱監視器後指出,該女的死亡應該沒有可疑之處,研判這是一起「意外事故」,但他們仍在等待驗屍報告出爐,確立真正死因。

Update: Police are now treating the death as non-suspicious. It’s believed the woman may have become stuck inside the bin. Firefighters are working to cut it open. pic.twitter.com/0bnLNcyVIO