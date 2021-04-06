她被募捐箱「吃掉」露出半截身體！清潔工嚇壞一看　已成冰冷屍

▲澳洲一名女子被卡在慈善募捐箱，不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲黃金海岸（Gold Coast）一名清潔工5日早上7時左右經過購物中心，發現一名女性半截身體卡在慈善募捐箱，彷彿被「吃掉」一樣。他趕緊上前幫忙，這才驚覺對方已經沒有生命跡象，立刻通報相關單位。警消到場後，立刻使用工具把箱子切割開來，將遺體拉出。

綜合9news、《黃金海岸公報》等外媒報導，清潔工發現女性遺體後，立刻通報相關單位。警方發現，43歲死者的深綠色貨卡就停在附近，研判受害者自行駕車抵達現場，卻被募捐箱的下拉式蓋子卡住，之後不幸死亡。

警方調閱監視器後指出，該女的死亡應該沒有可疑之處，研判這是一起「意外事故」，但他們仍在等待驗屍報告出爐，確立真正死因。

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