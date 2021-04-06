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1至3月雨量創75年來第4少！賈新興曝「4月也不樂觀」：要做最壞打算

▲▼ 今年1至3月的累積雨量只有147.3毫米，創下自1964年以來的第二少雨年的紀錄。。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲根據歐洲的系集預報顯示，未來兩周，台灣降雨仍舊是機率低。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者崔至雲／台北報導

中南部水情拉緊報，經濟部宣布台中市今（6日）起「供五停二」。天氣風險管理公司總監賈新興在臉書發文表示，今年一至三月全台降雨是史上第四少，累積雨量僅有104.61毫米，比長期中位數263毫米，足足少了將近160毫米，下不到4成的降雨，創下1947年以來的第四少雨年的紀錄。

苗栗、台中（含北彰化）地區今日啟動「供五停二」限水措施，為台灣近二十年來第三次大規模分區供水。賈新興說明，至於石門水庫集水區，今年1至3月的累積雨量只有147.3毫米，比長期中位數323.3毫米，少了176毫米，下不到5成的降雨，創下自1964年以來的第二少雨年的紀錄，降雨嚴重不足。

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▲▼ 今年1至3月的累積雨量只有147.3毫米，創下自1964年以來的第二少雨年的紀錄。。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲石門水庫創下1964年以來的第二少雨年紀錄。（圖／翻攝賈新興臉書）

對於中南部水情，外界原本期盼4月能有降雨條件，但賈新興拿出歐洲系集預報顯示說明，未來兩週，台灣降雨仍舊是少雨的機率偏高至於第三周，也就是4月19日至26日，目前看來主要少雨的訊號。

賈新興強調，台灣附近少雨的機率約3至4成。目前整體看起來，4月的降雨真得極不樂觀，真得要有長期抗旱的準備，需要做最壞的打算，做最好的準備。

▲▼ 今年1至3月的累積雨量只有147.3毫米，創下自1964年以來的第二少雨年的紀錄。。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲今年一至三月全台降雨是史上第四少，累積雨量僅有104.61毫米。（圖／翻攝賈新興臉書）

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