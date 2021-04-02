但願你能成為天使...太魯閣號司機員殉職　姪子IG發文哀悼

記者黃宥寧／綜合報導

台鐵近半世紀最嚴重事故，目前累計48人罹難、159人輕重傷送醫。當中新婚袁姓列車司機員也在這場事故不幸殉職。他的姪子稍早聽聞噩耗也於IG發限時哀悼：「舅舅一路好走，但願你能成為天使。」短短14字令人看了相當不捨。目前事故發生仍待釐清，後續工會將會全力協助殉職司機員撫卹等問題。

台鐵408次太魯閣號2日於花蓮清水隧道前發生出軌意外，據悉，事發當時一輛停放於邊坡的工程車疑似沒停好，從邊坡上滑落至下方鐵軌，與太魯閣號發生碰撞，造成列車出軌，車頭當場噴進隧道，幾乎全毀，而由於列車卡在隧道內，且全車大停電。

這場事故不幸罹難的袁姓司機於2019年9月剛結婚，當時袁姓司機曾向妻子溫馨喊話，「我把所有的號誌換成綠燈，我將駕駛幸福列車帶你順暢的一路前進」，卻在結婚兩年後不幸，令人鼻酸。

▼台鐵不幸殉職袁姓司機員，姪子聞噩耗在IG發文哀悼。（圖／記者黃宥寧翻攝）

台灣鐵路工會第一分會理事張栓華受訪表示，罹難司機員袁淳修擁有好人緣，平時熱心助人，甚至下班時間還會協助火聯會事務。他的姪子稍早聽聞舅舅不幸殉職，也在IG發限時動態難過表示，「舅舅一路好走...但願你能成為天使」。

台鐵初步研判，事故原因疑是邊坡工程吊貨車停車未拉手煞車、從邊坡高速滑落撞擊太魯閣號導致嚴重出軌；釀禍的工程車李姓司機已被帶回偵訊，詳細事故原因及經過仍在釐清中。

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