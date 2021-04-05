4年來天天遛狗！愛犬卻突發狠將他咬重傷昏迷...全身血倒路邊

▲咬人的米克斯已經在鬼塚家待了4年多，不知道為何會突然失控攻擊主人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣4日上午發生一起飼主慘遭愛犬攻擊導致昏迷重傷的意外，事發當時，當事人正一如往常地在外遛狗，沒多久後就被路人發現全身是血地倒在路邊，其中右手與左耳都有嚴重的撕裂傷。警方表示，當事人的傷勢嚴重，送院後仍意識不明。

根據《每日新聞》報導，住在鹿兒島縣薩摩川內市的鬼塚夫婦4年前開始飼養了一隻米克斯，而現年54歲的先生鬼塚正市對其疼愛有加，4年來每天早上都會固定到附近遛狗。4日上午7時多，鬼塚先生一如往常地帶著狗狗到家附近的農道散步，然而7時55分卻被一名經過的男性路人發現，右手與左耳皆被米克斯咬傷，倒臥血泊。

目擊者隨即通報警方，警消人員趕往現場後，馬上將鬼塚送往醫院搶救，不過由於傷勢嚴重，鬼塚一開始雖然還有意識，但在抵達醫院前就失去意識、昏迷不醒。院方表示，鬼塚的右手與左耳都有被咬的痕跡，傷勢十分嚴重。

據悉，咬人的米克斯犬身長約50公分，當警消趕往現場時曾一度逃離，但鬼塚的妻子趕往現場後，隨即找到愛犬。被咬的鬼塚每天都會帶著愛犬散步，事發當日也是在上午7時半便帶著狗狗出門，怎知不到30分鐘便發生意外。

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