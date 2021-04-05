遺體殘缺找回　陸專生著軍裝回家了！警列隊致敬...移靈台東

記者游宗樺、林冠吟／台東報導

台鐵408次太魯閣列車2日因撞上滑落邊坡的工程車，造成50死、202人輕重傷的慘劇，其中在事故中不幸罹難的陸軍專科學校學員陳品全，也在5日順利找到殘缺的遺骸，穿上軍服帥氣地移靈台東殯儀館。

▲21歲少尉陳品全不幸罹難，5日終於找回殘肢，穿上軍裝返鄉，圖為軍方前往慰問家屬。（圖／東森新聞）



21歲的陳品全為陸軍專科學校的學員，再6個月就要畢業，卻沒想到這次清明返鄉，遇上劫難不幸罹難。由於事故發生的當下，撞擊力道過於猛烈，造成遺體缺損，儘管檢警已告知家屬殘肢尋獲的機率不高，但家屬仍不放棄，雖一度接受建議裝義肢返鄉，但仍希望能讓兒子完整的回家，最終在5日上午順利尋獲殘肢，穿上軍服順利返回台東殯儀館。

差6個月就能順利畢業，由於遺體腫脹，造成陳父原本幫兒子所準備的軍服穿不下，也緊急向軍方申請大一號的軍服讓兒子穿上，以最體面的方式返回家鄉。

5日上午移靈時，陳父則全程陪同兒子，遺體抵達時，警員也列隊致敬，安放後遺體後，才將遺照放入靈堂。

台東市長張國洲與陳家三代淑世，受訪時表示，對於陳品全不幸罹難感到相當不捨，他說，陳品全是獨子，在軍校表現相當優異，沒想到在畢業前夕不幸喪命，原本右大腿遲遲找不到，還好有神明保佑，才能保有完整遺體，順利返鄉。

▲408次太魯閣號出軌事件造成50死、202人輕重傷的重大意外。（圖／記者楊詩益攝）

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