「因懈怠親手拆散50個家庭」　國民黨團痛批「政府殺人」要蘇貞昌下台

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，截至目前造成50死200傷，國民黨團5日召開記者會，先為事故罹難者默哀一分鐘，書記長鄭麗文宣佈國民黨團將捐助100萬元給花蓮縣政府、台東縣政府，「專款專用」於救災救護、撫卹受災家庭之用。

▲國民黨團召開「太魯閣號慘痛悲劇 蘇貞昌 林佳龍下台負責」記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

鄭麗文表示，這次事故不僅凸顯管理疏失、人為錯誤、領導失當，已有專家質疑肇事工程車不是空停，很有可能當時有人正在操作，意外失控而導致事故，她呼籲義祥工業社、包商東興營造、聯合大地等都要一併調查，不應把責任甩鍋、切割或縮小範圍。

鄭麗文痛批，事發後第一時間，台鐵內部卻傳出要甩鍋責任給監造單位，降低台鐵局負評，「還有人性嗎？」直呼已經不是官僚殺人可以形容，這個責任也要追究到底。

鄭麗文指出，在普悠瑪事件後，行政院成立「台鐵總體檢專案小組」，沒想到竟因爲賴清德下台重新組閣，蘇貞昌上任後從此不聞不問，專案小組不再運作，「到底要犧牲多少台灣寶貴的人命，才換的回這群官僚政客的良心？」她認為，若提早按照總體檢內容改善邊坡安全，今天不需要喪失50條寶貴人命。

鄭麗文更質疑，台鐵局長人事懸缺3個多月，為何蘇貞昌遲遲不核定？「今天蘇貞昌欠國人一個交代」，要求蘇貞昌應下台負責，不只是負起政治責任，還要展開行政責任調查。

「不只是一件工程車翻落，這是政府殺人事件，是懈怠政府、不負責任的政府 親手拆散了50個家庭。」立委陳玉珍指出整個事件有十大疑點，包括工程車有無拉手煞車、工程有無設置護欄、施工計畫有無落實、工程延宕誰負責、原定2020年就要完成的邊坡監測系統是否完成、東興營造一家投標，只差底標3%，是否工程最低標出事、行政院部核定台鐵總體檢報告有無內情、台鐵局長三月沒補實是否涉及派系分贓不均、包商違法監工地主任、被列入黑名單的廠商竟可投標，是誰在護航？

交通委員會立委洪孟楷則強調，台鐵嚴重缺乏工安意識，將在7日的交通委員會，要求成立調閱小組，釐清相關行政責任，並調閱義祥工業社過去5年得標工程的合約明細，要求台鐵一周內檢視所有正在施作的邊坡工程，徹底檢討安全維護措施。

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