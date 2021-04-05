連鄰居都害死！姪喜帖才剛發卻罹難　姑怒批：李義祥謊話連篇

記者游宗樺、陳韻如／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次2日遭從邊坡滑落的工程車撞上，釀成50死202傷的重大傷亡。其中家住花蓮的蘇昱銘搭上這班死亡列車，而令人遺憾的是，蘇原先預計在5月和交往3年多的女友結婚，沒想到卻就此天人永隔。對此，蘇的姑姑4日晚間從澎湖搭飛機趕來，而她也直批，李義祥非常不負責任。

▲蘇昱銘姑姑受訪，透露李義祥是他們鄰居，沒想到卻會做出這種事。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蘇昱銘與護士女友已經交往3年多，平時在台北工作，而他趁著連假返鄉與家人團聚，他的哥哥甚至一早就到火車站等候他回家，沒想到卻遲遲沒有他的消息，直到看見新聞後才發現太魯閣號出軌，而家人們焦急了一整晚，卻仍日於3日上午得知蘇不幸罹難的消息。

蘇的家人3日往花蓮殯儀館指認遺體，而蘇昱銘交往多年、論及婚嫁的女友也趕到現場認屍，手中還抱著去年情人節時蘇昱銘送上的大雪寶布偶，場面十分哀戚。據了解，2人日前才決定要一起攜手度過下半生，而喜宴下個月就要舉行，沒想到喜帖才剛發出，就因為這場意外，讓2人就此天人永隔。

▲蘇昱銘原預計下個月舉行婚宴，不料卻在這場事故中身亡，未婚妻帶著大雪寶前往花蓮殯儀館認屍。（圖／記者吳奕靖攝）

事故發生之後，又有乘客爆料指稱，脫困之後正好看到工程負責人李義祥站在山坡上往下看的畫面，而其反應看起來還相當淡定，誇張的畫面曝光之後，讓民眾都感到相當憤怒。

對此，蘇昱銘的大姑姑痛批，李義祥原先根本都沒有說實話，是直到有證據出來，才陸續承認部分案情，「非常不負責任，該擔起的責任都沒擔起來」。蘇的姑姑也透露，李義祥也是自己的鄰居，沒想到平常互動正常的人竟會做出這種事。

此外，蘇的姑姑憤怒表示，李義祥這種推卸責任的行為真的很不應該，「再這樣我們就要生氣了」。另外，對於相關單位的協助，蘇的姑姑則表示感謝，「檢察官很站在家屬這邊很幫忙，很感謝檢察官跟76團隊協助修復遺體。」

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