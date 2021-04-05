8歲楊小妹恢復良好！爸患嚴重PTSD　醫悲曝：他到院仍緊抱6歲亡女

記者吳奕靖、許宥孺、陳韻如／花蓮報導

楊姓男子與8歲、6歲女兒搭乘408次太魯閣號原預計前往台東，卻遭遇意外，其中小女兒不幸喪命，大女兒則是顱骨凹陷，住進加護病房。據悉，8歲的楊小妹經過緊急開刀後，4日已清醒，到目前為止恢復狀況良好，而據慈濟醫院院長林欣榮表示，「預計要拔管並不難。」





▲慈濟醫院院長受訪表示，楊小妹恢復狀況良好。（圖／記者許宥孺攝）

慈濟醫院院長林欣榮表示，8歲的楊小妹送到醫院後，顱骨凹陷碎裂，經緊急開刀取出碎骨後，於4日清醒，而5日上午的狀況也都非常良好，叫她時眼睛會張開，手腳也都可動，腦壓也正常，恢復狀況可以說是非常好，不過5日仍有幫楊小妹施打麻醉，但預計這兩天就會停止施打，這也代表楊小妹「要拔管並不難」。

此外，楊小妹到現在仍不知妹妹已往生，而其父親則因事發後心理狀態受到嚴重創傷，第一時間抵達醫院時，還緊抱著已往生的小女兒，院方見狀緊急給予他心理上的諮詢、訪談，而目前楊小妹的阿嬤也在現場給予楊男一些安慰。

▲林欣榮透露，楊男患有嚴重創傷後症候群，目前院方已緊急介入。（圖／記者許宥孺攝）

對此，林欣榮也提到，精神科主任及志工也是不斷的在關心楊男，而楊男也表示，事發後他回到現場招魂，並順利招到小女兒的魂魄，讓他覺得小女兒正在陪著重傷的姊姊，也讓他感到比較心安，並非常感謝台灣社會對他的關愛，讓他感到相當安心。

至於楊小妹的狀況，林欣榮則表示，因其腦部手術會造成腦腫脹，但預計這兩周會消腫，而取出碎骨部分會造成凹陷，之後會使用人工頭骨進行重建，待拆線後，就能順利出院。

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