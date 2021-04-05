李義祥太魯閣車禍後「落跑」　倖存者對話紀錄曝：看到工人邊笑邊聊

記者張靖榕／綜合報導

太魯閣號撞工程車嚴重出軌事件，包商義祥工業社負責人李義祥被乘客拍到和其他工人出現在邊坡上，既未打電話求援也未下坡幫忙，甚至疑似開著另一台工程車落跑了。最新有網友在網上貼出當時對話紀錄，疑有其他生還者指證，事發後走到集合點時，還看到施工單位的人「一邊看一邊笑著聊，搞不清楚事情很大條嗎？」





▲太魯閣事故50死200傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

PTT討論408次太魯閣號嚴重事故的版面，有網友在回文中張貼一張LINE對話紀錄截圖，疑似是一名倖存的乘客指出，太魯閣號發生事故後，他所在的該節車廂有一名女性乘客受傷，一開始不斷哀嚎，直到後來沒聲音了，「旁邊圍著的人一直在說，叫她不要睡著」，聽女乘客說是腳被壓到，痛得沒辦法走路。

該名疑似倖存者的乘客接著指出，從車廂脫困後走到集合點的路上，「經過施工單位，他們的人還一邊看一邊笑著聊，搞不清楚事情很大條嗎？」

▲對話紀錄曝光。（圖／翻攝自ptt）

另有一張對話紀錄顯示，一名網友的老婆當時也在車上，由於坐在第三車，受到衝擊較小，人平安無事，但也親眼看見事故一段時間後，「工程人員全部跑光了，旁邊工地的工人全部跑光。」

▲太魯閣號其中一名乘客的先生與他人的對話紀錄。（圖／翻攝自臉書）

當前不論是目擊者的指認或照片證據，皆指向「當天工地內不只李義祥一人」，也就是與先前台鐵所稱李一人回去巡工地的說法徹底不符。不過此張對話紀錄截圖究竟出自哪名乘客，或是否能列入本案證據，皆只能由檢調釐清調查。

