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家屬未抵達前給暖心陪伴傷者！　慈濟接力救援後的「後續關懷」

▲▼0402鐵路事故，慈濟基金會與慈濟醫院啟動關懷。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

台鐵第408車次太魯閣號，於4月2日早上發生意外，造成車上乘客嚴重傷亡。慈濟基金會與花蓮慈濟醫院都在第一時間啟動協助救援機制，在警消、臺鐵、海巡、醫護及志工體系的接力救援下，慈濟基金會進行救援後的後續關懷，花蓮慈濟醫院也立即協調隨時可接下傷患緊急開刀機制。

▲▼0402鐵路事故，慈濟基金會與慈濟醫院啟動關懷。（圖／慈濟基金會提供）

為受傷的傷患在運送中送上毛毯方便檢傷，這是來自志工關懷的用心，帳篷下的遺體、隔屏及擺放遺體的福慧床，聲聲助念祈此次意外的往生者靈安。

在醫院，不斷送進花蓮慈院的傷患，輕傷的經醫護初步診治等待時刻，都有志工或精舍師父陪伴或關懷，傷患在家人未抵達前的不安或驚恐之餘，總有志工膚慰的關懷，一聲聲的輕聲關懷，讓傷患感到安心，一次次的關心膚慰，讓傷患知道有人陪伴。

▲▼0402鐵路事故，慈濟基金會與慈濟醫院啟動關懷。（圖／慈濟基金會提供）

為讓送進來的傷患能有開刀房及醫護團隊立即處理，花蓮慈濟醫院立即協調開刀房備用調整，所有的開刀房全員備戰，骨科醫師也都在急診安排手術排程。

在靜思精舍，台鐵太魯閣號事故發生後，中午的祈禱時間，在精舍師父帶領下，精舍的職工、志工與會眾虔誠祈禱，同時，截至傍晚，精舍也準備8百多份(午餐550份、晚餐270份)素便當提供給包括醫院、傷患、家屬及救援人員用餐。

慈濟基金會準備了10箱福慧珍粥，提供給新城火車站現場警消、醫療、工作人員、旅客使用。

▲▼0402鐵路事故，慈濟基金會與慈濟醫院啟動關懷。（圖／慈濟基金會提供）

為關懷在事故現場持續處理的救災人員，在仁水隧道旁的救災現場需求的便當、麵包飲用水及水果，也都由志工準備送達。

▲▼0402鐵路事故，慈濟基金會與慈濟醫院啟動關懷。（圖／慈濟基金會提供）

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