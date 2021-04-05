21歲少尉陳品全遺體腫脹　爸帶軍服到殯儀館「兒子穿不上」

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌造成50死，其中一共有3名軍人，包括一名21歲陸軍專科學校少尉陳品全。修復師透露，陳父4日一早帶軍服到殯儀館，但因為兒子遺體腫脹、無法換上，所以他緊急請家屬聯繫軍方，希望協調提供大一號軍裝，好讓陳品全一路好走。

這次太魯閣號意外，死者包含2名志願役憲兵，一名是來自台南21歲的蔡慧鵑，另一名則是21歲莊建致，皆隸屬憲兵204指揮部。除此之外，死者還有一名同樣21歲的陸軍專科學校學員陳品全，因此憲兵204指揮部指揮官成家麒上校4日上午抵達殯儀館時，也一同來慰問。

▲憲兵204指揮部指揮官成家麒抵達花蓮殯儀館。（圖／東森新聞）

不過，陳品全的父親同一時間帶著軍服到殯儀館，本想讓兒子穿上軍服，帥氣走完最後一程，卻因為遺體腫脹，未能如願。

根據《東森新聞》報導，「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將表示，「遺體有些腫脹，我們可能要協調家屬，幫他軍服再換大一點，要請家屬跟部隊再進行協調一下。」

據統計，這次事故列車共有311名乘客設籍台東，座位多在5到8車，也是死傷最嚴重的區域，有9人罹難，其中包括陳品全、莊建致。台東縣長饒慶鈴4日除了到殯儀館捻香，也宣布縣府啟動社會救助專戶。

▼「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將。（圖／東森新聞）