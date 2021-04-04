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社會 社會焦點 保障人權

太魯閣號出軌釀重大傷亡　犯保協會協助家屬提假扣押確保求償

▲犯罪被害人協會董事長邢泰釗率同犯保人員慰問被害人家屬 。（圖／犯罪被害人保護協會提供，以下同）

▲犯罪被害人協會董事長邢泰釗（右六）率同犯保人員慰問被害人家屬 。（圖／犯罪被害人保護協會提供，以下同）

記者陳崑福／台北報導

台鐵太魯閣號408次列車，因故出軌而遭受強烈的碰撞與擠壓，造成司機及乘客重大傷亡，財團法人犯罪被害人保護協會在接獲消息後立即成立「即時關懷」小組啟動協助關懷，除協調總會及花蓮、宜蘭、台東各分會專任人力10名及犯保花蓮分會組織保護志工人力共計31名共同前往現場，一路相伴關懷罹難者家屬外，並配合花蓮地檢署進行現場各項協助服務。

▲犯罪被害人協會董事長邢泰釗率同犯保人員慰問被害人家屬 。（圖／犯罪被害人保護協會提供，以下同）

▲▼犯保關懷並慰問被害人家屬。

▲犯罪被害人協會董事長邢泰釗率同犯保人員慰問被害人家屬 。（圖／犯罪被害人保護協會提供，以下同）

犯罪被害人保護協會表示，這起事故因強烈撞擊，使得現場遺體部分受損嚴重難以辨識，因擔心被害人家屬在指認遺體時所產生的情緒衝擊，花蓮地檢署與花蓮縣政府協調後，立刻訂定「台鐵408次家屬服務流程」，先由犯保花蓮分會同仁協助家屬進行遺體照片初步指認，再由犯保人員、刑警及社工陪同家屬進一步進行大體確認，最後完成檢警筆錄製作及領取死亡證明書。整個陪伴協助家屬的過程當中，花蓮縣政府社工也加入犯保花蓮分會志工人力，一起進行關懷服務。

▲犯罪被害人協會董事長邢泰釗率同犯保人員慰問被害人家屬 。（圖／犯罪被害人保護協會提供，以下同）

▲邢董事長致贈被害人家屬慰問品。

而犯保花蓮分會外部督導、同時為諮商心理師公會理事長的蔣素娥，也在第一時間與社工師公會理事長廖夏慧派出多名諮商心理師與社工到場支援犯保同仁陪伴關懷家屬，而犯保宜蘭分會及台東分會專任人員，也分別於事發當日及次(3)日下午趕往現場協助。

犯保協會邢泰釗董事長奉法務部長蔡清祥指示，於3日晚間至花蓮殯儀館了解現場協助情況與被害人家屬需求後，為確保家屬日後求償的權益，立即指示犯保同仁協助家屬對肇事司機進行假扣押等保全程序，避免肇事司機進行脫產。

邢泰釗表示，俟遺體指認工作告一段落，後續家屬還需面臨罹難親人後事處理、官司訴訟、創傷復原等問題，犯保協會將由家屬住居所在地的分會銜接服務一路相伴，視每位家屬的需求提供適切的協助、服務與陪伴。

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