首宗齒模比對確認身分！熱血醫衝花蓮：不忍她殯儀館待太久　　

記者吳奕靖、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣列車因撞上滑落邊坡的工程車而出軌，釀成48死、198人輕重傷的悲劇，也因為撞擊的當下衝擊過大，造成許多罹難者面部難以辨認、肢體軀幹破碎，就有熱血牙醫師在聽到消息後，趕往花蓮協助，最後靠著齒模比對出罹難者的身分。

▲熱血牙醫師吳志浩3日直衝殯儀館協助比對罹難者齒模。（圖／記者吳奕靖翻攝）



51歲的吳志浩行醫20多年，在了解初步狀況後3日隻身前往殯儀館現場，透過核對健保就醫紀錄與齒模等相關資料，成功替一具因面容毀損使家屬難以辨認的遺體找到家人。

吳志浩指出，過往的災難事件，如維冠大樓倒塌或是空難事故，也有牙醫曾協助遺體辨認，這次看到牙醫師公會群組的討論，就決定也想要在專業能力範圍內，盡一份心力，「希望讓往生者早日回家，不要在殯儀館待太久」。

吳志浩表示，比對齒模最重要的就是病患的健保就醫紀錄，很感謝健保署花東業務組找李明玉能夠協助授權，讓他在第一時間就能拿到相關資料。

他說，3日中午抵達現場後，就有向法醫詢問是否有牙醫能夠協助的地方，法醫則說有一具面容辨識上有困難，但頭部與牙齒的部分仍算是完整，因此希望牙醫能夠對此來協助，最後成功確認罹難者為40多歲的女性。

對於鑑識過程，吳志浩表示是先檢查並記錄罹難者口腔內的牙齒，並請健保署協助取得就醫紀錄，再一一進行比對，除拔牙紀錄外也會確認假牙狀況，比對過後聯繫可能的牙醫診所，請診所提供X光片，最後終於在3日下午5點確認罹難者的身分。

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）