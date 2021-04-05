第6車廂破損嚴重「還卡遺體」！祁文中：移出後才吊離

▲台鐵代理局長祁文中。（圖／記者楊詩益攝）

記者張乃文／綜合報導

台鐵太魯閣號撞工程車嚴重出軌事件，第五節車廂5日凌晨已拉出，明顯變形，但第六節車廂底下還卡著一具遺體且毀損嚴重，有關移出方式，相關單位也多方討論。台鐵代理局長祁文中說明，初步評估是配合遺體移離後，會從北口進行第六節吊離，但因車廂破損嚴重，因此作業時間也會較長。

第五節車廂在今凌晨3點多拉出，放在隧道口，由於連結器毀損，上午由工程人員出動柴電機車拖至和仁車站。而第六節車廂仍卡著一具遺體，相關單位將先移出遺體，再討論怎移出車廂。

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祁文中也說明，第六節破損更為嚴重，作業時間相對較長，也因為車身跟連結器扭曲情形非常嚴重，但同仁仍嘗試現場作業，將它復歸回連結器上，這是最佳解答；若不行，就把車廂跟連結器掛在一起，讓它歸位，可以的話就希望一樣可以運離現場。他表示，若真的不行會拖到隧道口後，就吊到東側清除好的位置置放。

祁文中解釋，因為希望移離時不要又擾動車身，導致東西掉落碰觸到遺體，怪手進去後先將傳動軸往上拉，吊離後遺體才有辦法移出，總而言之，會先把前置作業做好，吊掛傳動軸移離後，待檢查官相驗完畢把遺體移開現場，全數完成才會再進行其他動作。