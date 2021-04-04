76行者0酬勞修補遺體…卻遭汙名斂財！王婉諭駁斥：沒有這情況

記者陳羿妏、游宗樺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日發生半世紀嚴重事故，釀成48死、198傷慘劇。除了花蓮人動員募集遺體袋，「76行者遺體修復團隊」多名修復師趕赴花蓮殯儀館，漏夜修復罹難者屍身。對此，時代力量立委王婉諭今（4日）稍早也現身，肯定76團隊的善行，並慰問家屬們。

▲立委王婉諭前往花蓮殯儀館。（圖／記者游宗樺攝）

由於受到強烈撞擊後，事故中部分罹難者面容難以辨識，甚至肢體破碎，「76行者遺體修復團隊」多名修復師前往花蓮殯儀館。據悉，第一梯次58名修復師，後續將有百人前往支援，採取三班制，24小時作業方式修補遺體，而修復師們皆是自願前往、無償修復，並強調他們長久以來不曾募款、不拿政府補助或收取家屬紅包。

▲76行者出動58人前往花蓮協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝）

王婉諭今（4日）受訪時表示，今會到花蓮殯儀館，主要是知道「76行者遺體修復團隊」盡力協助，覺得他們非常辛苦，表達感謝之意，亦是想要向家屬表達關切、慰問心情。

至於外界傳出「76行者遺體修復團隊」會收取費用、斂財等情形，王婉諭則駁斥，該團隊長期合作以來都是關心公益、給予犯罪被害人協助，對於外界的汙名化說法，「絕對沒有這種情況」，該團隊一直保持善心，希望能夠回饋社會，「因為我們都是犯罪被害人，希望能夠陪家屬度過這段漫漫長路。」

▼王婉諭(左)、76行者遺體修復團隊發言人王薇君(右)。（圖／記者游宗樺攝）