共機10架次侵擾我西南空域！　逢美駐帛琉大使隨惠恕仁訪台之際

▲殲10機進入我西南空域。（圖／國防部提供）



記者蕭羽耘／綜合報導

共軍日前派遣20架次共機擾台，創下國防部設立「即時軍事動態」以來最高紀錄。國防部29日晚間再度發布軍事動態，指出今天共有10架次共機擾台，適逢帛琉總統惠恕仁與美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）訪台之際。

空軍今發布共機動態，包含共軍4架次殲-10機、4架次殲-16機、1架次運8反潛機，以及1架次空警-500機進我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

根據國軍公開資料，今年已累計174架次共機擾台，其中1月及2月分別累計81架次、及40架次共機。3月的部分，截至3月27日共有53架次共機，分別是3月1日運8反潛機1架次；3月2日運8技偵機1架次；3月3日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月8日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次。

3月10日運8反潛機1架次、3月11日運8反潛機1架次、3月12日運8技偵機1架次；3月14日運8反潛機1架次；3月15日運8反潛機1架次、運8技偵機1架次；3月17日運8反潛機1架次；3月20日運8反潛機1架次；3月22日殲-10機2架次；3月24日殲10機2架次、運8反潛機1架次；3月25日殲10機2架次、運8反潛機1架次；3月26日運8反潛機2架次、空警500機1架次、轟6K機4架次、殲16機10架次、殲10機2架次、運8技偵機1架次；3月27日殲10機1架次；3月28日殲-10機4架次、殲-16機4架次、運8反潛機1架次、空警-500機1架次。