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社會 社會焦點 保障人權

爆料李義祥偷工減料！工人曝「3米鉚釘只打1米半」：人在做天在看

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台鐵太魯閣事故釀成50死慘劇，肇事的李義祥今遭台東一名林姓工人爆料，李過去不良紀錄甚多，不但積欠工人薪資，工程上還偷工減料，安全措施也不到位，此次發生如此重大事故，林姓工人也痛批「人在做、天在看！」

▲▼工人爆料李義祥偷工減料。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林姓工人出面爆料李義祥偷工減料。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「工程拿到尾款就直接跑，到現在還欠我4萬多都還沒還！」林姓工人向媒體爆料，5年多前曾在李義祥底下工作長達1年多，當時同樣是施作台鐵相關邊坡防護工程，不但牌子都是借來的，當進行到安全維護部分時，李還向大家表示，反正這一帶監工也不會來看，原本依規定該用2條繩索的地方，竟命令工人改用1條以節省成本；施工的部分更是誇張，林姓工人指出，原本工程施作該使用300支3米長的鉚釘，但李卻要大家改用1米半去打就好，就連灌漿的部分也只有5、6支有灌，根本就不合格。

林姓工人指出，李義祥在花東一帶都有標到工程，但因過去曾經積欠薪資，但當地業界大家都知道「他的錢不好領，會找名目扣東扣西」，也因此林姓工人離開後就少再與李義祥接觸；此次因工程車滑落邊坡，造成太魯閣高速撞上事故，林姓工人也批「活該阿！人在做、天在看！」

▼李義祥因工程疏忽釀成太魯閣事故50人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

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