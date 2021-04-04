新鮮人打拚好幾年！終於「年薪百萬」　突然空虛：然後呢？

▲有網友表示，自己終於拚到了年薪百萬，但是卻突然覺得很空虛。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

台灣低薪、高工時、高物價的壓力，儘管讓許多剛出社會的新鮮人感到相當辛苦，但是許多人還是任勞任怨打拚，期許自己的努力可以獲得越來越好的待遇。就有出社會幾年的新鮮人表示，自己終於拚到年薪100萬，但是卻突然覺得很空虛。

原PO在 Dcard發文表示，默默的埋頭工作n年了，年薪逐步上升，終於在去年很開心的達成了，還po文慶賀，才過幾個個月，發現「然後呢？」突然覺得好茫然。

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▲但是也有人揶揄原PO只是想炫耀。（圖／記者陳亭伃攝）



對此有一派網友揶揄原PO只是想炫耀，「茫然？是來炫耀的吧」、「 年薪百萬要埋頭工作n年？加油.... 」、「工作第三年默默年薪百萬，然後，完全無感啊還是窮」、「錢買不到快樂，代表你不夠有錢」、「呃，妳還是買不起房子啊，有個屁用」、「這種文跟8+9貼89語錄然後拍BMW方向盤有甚麼不一樣? 」。

但是也有人回應表示，「我懂這感覺」後來做決定時，就不再以外界的說詞來帶入了，因為一生只能活一次，何苦活在世俗眼光的褒貶之中，慢下來不急著享受，暫時放下物質避免麻痹，也不急著找尋目標，妳的心情與感受自然會冒出答案。

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