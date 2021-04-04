　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新鮮人打拚好幾年！終於「年薪百萬」　突然空虛：然後呢？

▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲有網友表示，自己終於拚到了年薪百萬，但是卻突然覺得很空虛。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

台灣低薪、高工時、高物價的壓力，儘管讓許多剛出社會的新鮮人感到相當辛苦，但是許多人還是任勞任怨打拚，期許自己的努力可以獲得越來越好的待遇。就有出社會幾年的新鮮人表示，自己終於拚到年薪100萬，但是卻突然覺得很空虛。

原PO在 Dcard發文表示，默默的埋頭工作n年了，年薪逐步上升，終於在去年很開心的達成了，還po文慶賀，才過幾個個月，發現「然後呢？」突然覺得好茫然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲但是也有人揶揄原PO只是想炫耀。（圖／記者陳亭伃攝）

對此有一派網友揶揄原PO只是想炫耀，「茫然？是來炫耀的吧」、「 年薪百萬要埋頭工作n年？加油.... 」、「工作第三年默默年薪百萬，然後，完全無感啊還是窮」、「錢買不到快樂，代表你不夠有錢」、「呃，妳還是買不起房子啊，有個屁用」、「這種文跟8+9貼89語錄然後拍BMW方向盤有甚麼不一樣? 」。

但是也有人回應表示，「我懂這感覺」後來做決定時，就不再以外界的說詞來帶入了，因為一生只能活一次，何苦活在世俗眼光的褒貶之中，慢下來不急著享受，暫時放下物質避免麻痹，也不急著找尋目標，妳的心情與感受自然會冒出答案。

►這支按摩槍也太美！激殺價6600元→2999元

ET快訊
醫還原救難現場！驚見「籃球大頭顱」：無完整肌膚
獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電　為擔家計先考台鐵卻遇死劫
檢抗告成功！李義祥躲房間　便衣刑警24hrs盯門口防他逃亡
網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5月就要畢業公演...輔大女學生搭太魯閣罹難　師生準備卡片祝禱

COVAX獲配AZ疫苗　食藥署：4／12放行19.86萬劑

太魯閣號捐款懶人包「4大超商」都可以　郵局劃撥帳號免手續費

逾1.7萬人已接種AZ疫苗　累計64例不良事件！

快訊／境外+2！60多歲男確診　從菲律賓「搭醫療專機返台」

太魯閣號出軌　林堉璘公益信託＆基金會為罹難者家屬祈福、資助

快訊／隧道內找到「肇事工程車」行車紀錄器　車廂拖吊工作暫停

國5返工車潮湧現「時速30公里」塞回台北　西部國道估16時起開塞

太魯閣號出軌　衛福部新增「ATM、網銀、4大超商」都能捐款

「我坐山旁聽風的嗚咽」蔣勳寫詩悼念太魯閣傷者　220字惹哭萬人

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

啥款！邱澤「台味求愛」許瑋甯老派又可愛　《當男人戀愛時》「哭點戳進心坎」淚流不止！

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

林志穎名模妻曝「老公晚上不讓出門」　他表面裝不在乎..侯佩岑笑：看緊一點！

情侶搭太魯閣遇劫！28歲男陷昏迷 醒來聽「女友往生」殯儀館前崩潰

「花蓮貓友隊」外送員出征！ 載物資衝太魯閣號出軌現場

5月就要畢業公演...輔大女學生搭太魯閣罹難　師生準備卡片祝禱

COVAX獲配AZ疫苗　食藥署：4／12放行19.86萬劑

太魯閣號捐款懶人包「4大超商」都可以　郵局劃撥帳號免手續費

逾1.7萬人已接種AZ疫苗　累計64例不良事件！

快訊／境外+2！60多歲男確診　從菲律賓「搭醫療專機返台」

太魯閣號出軌　林堉璘公益信託＆基金會為罹難者家屬祈福、資助

快訊／隧道內找到「肇事工程車」行車紀錄器　車廂拖吊工作暫停

國5返工車潮湧現「時速30公里」塞回台北　西部國道估16時起開塞

太魯閣號出軌　衛福部新增「ATM、網銀、4大超商」都能捐款

「我坐山旁聽風的嗚咽」蔣勳寫詩悼念太魯閣傷者　220字惹哭萬人

開箱宜蘭最新溫泉飯店「了了礁溪」　絕美竹編外牆、私人泳池看日出

陳子豪攻佔打擊雙冠王　劉育辰點出換球因素

太魯閣號出軌釀51死　立院民進黨團捐100萬元共度難關

《尹食堂2》遭批造假急下架！　「韓國GAY」被翻成長得帥…韓網爆氣

5月就要畢業公演...輔大女學生搭太魯閣罹難　師生準備卡片祝禱

林承飛得點圈掃中外野二壘打攻分　2局樂天1比0富邦

天佑台灣聽倦了⋯女主播痛心「差不多」釀嚴重後果

《長歌行》原著主角就是 迪麗熱巴？　吳磊苦操肌男友力爆棚

COVAX獲配AZ疫苗　食藥署：4／12放行19.86萬劑

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

生活熱門新聞

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

2司機員最後身影曝光！10分後成煉獄

梅雨最新預測！賈新興：5/26開始

顏面骨折女童急問：我的粉紅手錶呢　護理師暖舉被讚爆

鄉民本想酸「慈濟出動了？」　1張照網讚爆

辭職當YouTuber　影片只拍「巨乳晃動」爆紅

交通事故「6天就死50人」　網無奈：一年走3000人

iPhone「泡水1年浮出」沒壞　超神防水袋曝光

又摳又軟　人妻細數老公4大罪狀

30歲女獸醫搭太魯閣號遇難　院長淚悼6年善舉

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

獨居女性「別在超商買冰淇淋」　網曝超恐怖跟蹤手法

更多熱門

相關新聞

鮭魚之亂露鳥版！　男奴「下體擺盤」還炫照

鮭魚之亂露鳥版！　男奴「下體擺盤」還炫照

日前壽司郎推出行銷活動在國內掀起鮭魚之亂，許多人為了免費壽司跑去改名，沒想到有網友趁亂惡搞，竟然在壽司店內拍下體照PO網，被網友發現後轉發大罵「沒衛生」。

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

主管喊「調薪幅度自訂」！科技業男嗨曝結局

主管喊「調薪幅度自訂」！科技業男嗨曝結局

小孩血型不符！竹科男「驗DNA」曝1條件：易戴綠帽

小孩血型不符！竹科男「驗DNA」曝1條件：易戴綠帽

2車男乘客「現身還原」！事發車廂慘況曝

2車男乘客「現身還原」！事發車廂慘況曝

關鍵字：

年薪百萬新鮮人Dcard出社會空虛

讀者迴響

熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

法務部前部長羅瑩雪辭世　享壽69歲

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

2司機員最後身影曝光！10分後成煉獄

雞舍傳怪聲！母雞孵出3隻天敵毛怪

剛宣布變性成功！19歲「最美偽娘」PO身分證被抓造假

急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母淚喊：給我真相

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

福原愛缺席兒子生日　江宏傑PO天倫照喊話

更多

最夯影音

更多
最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！
5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面