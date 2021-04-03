▲COVAX獲配AZ疫苗「效期較短」，陳時中：會盡快開放更多人施打。（圖／指揮中心提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，我國透過COVAX獲配102萬劑AstraZeneca疫苗，首批19.92萬劑疫苗將於4日上午運達桃園國際機場。指揮官陳時中表示，該批疫苗生產時間較早，效期也會比直接購買的還要短。不過，由於該批疫苗同樣也是韓國廠生產，檢封緘驗時間會比上次短，等到4月6日首批疫苗打完後，再觀察10天看是否能開放更多人施打。

指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病預防創新聯盟(CEPI)與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，該疫苗原預定於2至5月間陸續抵臺，但因全球疫苗供應短缺及配送作業而延遲。本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

中央流行疫情指揮中心31日宣布，自4月6日起，開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種AZ新冠疫苗。指揮官陳時中表示，開放第一類醫事人員的第三類，有7.6萬人，因此4月6日差不多有22萬人可施打。

▼太魯閣號出軌造成嚴重死傷，指揮中心在記者會前默哀一分鐘。