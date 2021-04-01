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社會 社會焦點 保障人權

台中公園溜滑梯「驚見女屍」　竟是逆子深夜丟包媽媽

▲▼公園兒童遊樂設施 、鞦韆、溜滑梯、公共安全 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲老婦人陳屍公園，調監視器竟是「逆子半夜丟包」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市西區3月發生一起命案，一名70多歲老婦被早晨運動的民眾發現，陳屍在美術館附近某公園的兒童滑梯。警消趕到後，發現老婦已死亡多時，最初認為死因應該是猝死，不料調閱附近的監視器才發現，老婦是被兒子用輪椅推到公園遺棄，究竟是遺棄致死或是死後棄屍，詳細案情待進一步釐清。

根據《三立新聞網》報導，事件發生於3月24日清晨，台中市西區有一位民眾報案，指稱他清晨在美術館附近公園的運動時，在旁邊的兒童溜滑梯上發現一位老婦，對方躺了很長一段時間，雙眼緊閉且沒有任何動靜，他覺得情況不對才趕緊報警。

警方趕到現場後，發現老婦已經氣絕多時，由於身上沒有任何外傷，加上也沒有任何證件，原本認為老婦是出門散步猝死，直到調閱附近監視畫面後，才發現死者是被一名男子用輪椅推到公園，接著扛到兒童溜滑梯上棄置，他們隨即追蹤男子身分。

警方經過多日追查，發現棄置老婦的男子，竟然是老婦的兒子，對方目前無業、生活貧困，平常都是1人照顧老婦生活起居，男子面對警方詢問「為什麼要把媽媽丟在公園」無法交代，老婦究竟是被遺棄致死，或是死後被棄屍，詳細案情待檢警解剖遺體後才能釐清。

 
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