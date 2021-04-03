慎入！狼蛛媽媽「背上爬滿密麻白點」　百隻寶寶下秒全跑光

▲澳洲一名婦女除草時發現狼蛛背上揹了數百隻寶寶。（圖／翻攝自Facebook／Australian spider identification page）



記者吳美依／綜合外電報導

來自澳洲新南威爾斯州的喬（Jo Forbes）在庭院除草時，發現一隻蜘蛛的背上揹了數百隻寶寶，但不久後再次回來查看，小蜘蛛們卻全部消失無蹤。她將照片上傳至臉書社團，詢問廣大網友，才知道那是一隻雌性的狼蛛（wolf spiders），引發熱議之餘，也讓不少人頭皮發麻，密集恐懼症發作。

照片中，狼蛛媽媽背上彷彿長滿密密麻麻的白點，其實全都是牠的寶寶們。喬發文提到，「我把牠移到安全地方，但再回去拍照時，寶寶們全都不見了」。一名網友表示，狼蛛寶寶們分散開來，是為了避免母親遭遇攻擊，之後就會回到媽媽背上「搭便車」。

▲狼蛛寶寶們全部消失無蹤，只剩下狼蛛媽媽。（圖／翻攝自Facebook／Australian spider identification page）



其他網友紛紛留言，「好漂亮的一隻狼蛛」、「這隻狼蛛把孩子照顧得很好，對嗎？」也有人開玩笑說，「媽媽剛才把牠們都送到學校了」。但是，還是有人被嚇得直飆髒話，「就算那300隻寶寶沒有爬在我身上，還是讓我全身顫抖」。

英國Metro、《獨立報》報導，狼蛛會將寶寶揹在背上，保護孩子，雖然具有毒性但不致命，除非被激怒，否則通常不會對人類構成危害。牠們和一般蜘蛛不同，不會使用蜘蛛網捕食，而是獵捕蜥蜴、鳥類和一些囓齒動物為食，通常生活在草地上。

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