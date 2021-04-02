海面伸「怪手」！他好奇走近慘遭猛烈抽打　背部秒浮「血紅印痕」

▲澳洲地質學家卡爾森被章魚攻擊。（組圖／翻攝自IG／lancekarlson、翻攝自YouTube／00Breaking News）

記者葉睿涵／編譯

澳洲地質學家卡爾森（Lance Karlson）3月18日在戴士柏（Dunsborough）一個海灘度假時，意外被一隻「憤怒的章魚」攻擊。章魚的觸手在他皮膚上留下了伴隨刺痛感的血紅印痕，也讓卡爾森感到十分震驚。章魚試圖攻擊人類的影片在網路曝光後引起了不少網友關注。

綜合澳洲媒體7News和路透社報導，事發當時，卡爾森正與家人在地理灣（Geographe Bay）的度假村附近游泳，突然，一隻「怪手」伸向岸邊的海鷗，讓他感到十分好奇，於是他與2歲的女兒一同上前去查看，這時他才發現，那是一隻「憤怒的章魚」。

卡爾森拿出手機，試圖將章魚的動作拍下時，這隻章魚突然轉向，開始猛烈地向卡爾森發動攻擊。牠伸出長長的觸手，用力地抽打卡爾森的脖子和背部。卡爾森表示，「由於我的護目鏡起霧，所以我當下沒有反應過來到底發生了什麼事，直到我上岸後才發現身上浮出了伴隨刺痛感的血紅印痕。」

被章魚攻擊並產生症狀時，在傷口塗抹弱酸鹼類的東西十分有效，不過卡爾森當時什麼都沒有，因此他只好將可樂倒在傷處，「還好這也很有效」。卡爾森將這隻被他稱為「地理灣最憤怒章魚」的影片上傳網路後，引起了不少網友關注。卡爾森表示，當地顯然是章魚的領地，他對章魚的危險性感到擔憂，但不會因此而討厭牠們。

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